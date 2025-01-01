У які села Волині приїдуть у березні мобільні гінекологічні бригади

У березні мобільна гінекологічна бригада Волинського обласного перинатального центру працюватиме у селах Локачинської територіальної громади.Крім цього, один день гінекологічна бригада працюватиме у Луцькій територіальній бригаді, - повідомляють на сторінці Волинського обласного медоб'єднання захисту материнства і дитинства.Так, мобільні бригади медиків працюватимуть за таким графіком у селах Локачинської громади:▪️05.03 — ФАП с. Замличі▪️06.03 — ФАП с. Заячиці▪️07.03 — ФАП с. Конюхи▪️10.03 — ФАП с. Кремеш▪️11.03 — ФАП с. Марковичі▪️12.03 — ФАП с. Новий Загорів▪️13.03 — ФАП с. Старий Загорів▪️14.03 — ФАП с. Хорів▪️17.03 — ФАП с. Цевеличі▪️18.03 — Привітненська АЗПСМ▪️19.03 — ФАП с. Білопіль▪️20.03 — ФАП с. Бубнів▪️21.03 — ФАП с. Колпитів▪️24.03 — ФАП с. Коритниця▪️26.03 — Привітненська АЗПСМ▪️27.03 — Локачинська АЗПСМ▪️28.03 — ФАП с. Линів.25 березня мобільна бригада проводитиме прийом у Центрі комплексної реабілітації «Фенікс» в селі Дачне Луцької територіальної громади.Мобільний кабінет оснащений сучасним медичним обладнанням: апаратом УЗД, кольпоскопом, тестами на приховані інфекції (ВІЛ, гепатити В і С, сифіліс), засобами для забору мазків на онкоцитологію та флору. Для вагітних передбачено запис кардіотокограми плоду, а також перевірку рівня глюкози в крові.