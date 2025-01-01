У які села Волині приїдуть у березні мобільні гінекологічні бригади
Сьогодні, 05:28
У березні мобільна гінекологічна бригада Волинського обласного перинатального центру працюватиме у селах Локачинської територіальної громади.
Крім цього, один день гінекологічна бригада працюватиме у Луцькій територіальній бригаді, - повідомляють на сторінці Волинського обласного медоб'єднання захисту материнства і дитинства.
Так, мобільні бригади медиків працюватимуть за таким графіком у селах Локачинської громади:
▪️05.03 — ФАП с. Замличі
▪️06.03 — ФАП с. Заячиці
▪️07.03 — ФАП с. Конюхи
▪️10.03 — ФАП с. Кремеш
▪️11.03 — ФАП с. Марковичі
▪️12.03 — ФАП с. Новий Загорів
▪️13.03 — ФАП с. Старий Загорів
▪️14.03 — ФАП с. Хорів
▪️17.03 — ФАП с. Цевеличі
▪️18.03 — Привітненська АЗПСМ
▪️19.03 — ФАП с. Білопіль
▪️20.03 — ФАП с. Бубнів
▪️21.03 — ФАП с. Колпитів
▪️24.03 — ФАП с. Коритниця
▪️26.03 — Привітненська АЗПСМ
▪️27.03 — Локачинська АЗПСМ
▪️28.03 — ФАП с. Линів.
25 березня мобільна бригада проводитиме прийом у Центрі комплексної реабілітації «Фенікс» в селі Дачне Луцької територіальної громади.
Мобільний кабінет оснащений сучасним медичним обладнанням: апаратом УЗД, кольпоскопом, тестами на приховані інфекції (ВІЛ, гепатити В і С, сифіліс), засобами для забору мазків на онкоцитологію та флору. Для вагітних передбачено запис кардіотокограми плоду, а також перевірку рівня глюкози в крові.
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Крім цього, один день гінекологічна бригада працюватиме у Луцькій територіальній бригаді, - повідомляють на сторінці Волинського обласного медоб'єднання захисту материнства і дитинства.
Так, мобільні бригади медиків працюватимуть за таким графіком у селах Локачинської громади:
▪️05.03 — ФАП с. Замличі
▪️06.03 — ФАП с. Заячиці
▪️07.03 — ФАП с. Конюхи
▪️10.03 — ФАП с. Кремеш
▪️11.03 — ФАП с. Марковичі
▪️12.03 — ФАП с. Новий Загорів
▪️13.03 — ФАП с. Старий Загорів
▪️14.03 — ФАП с. Хорів
▪️17.03 — ФАП с. Цевеличі
▪️18.03 — Привітненська АЗПСМ
▪️19.03 — ФАП с. Білопіль
▪️20.03 — ФАП с. Бубнів
▪️21.03 — ФАП с. Колпитів
▪️24.03 — ФАП с. Коритниця
▪️26.03 — Привітненська АЗПСМ
▪️27.03 — Локачинська АЗПСМ
▪️28.03 — ФАП с. Линів.
25 березня мобільна бригада проводитиме прийом у Центрі комплексної реабілітації «Фенікс» в селі Дачне Луцької територіальної громади.
Мобільний кабінет оснащений сучасним медичним обладнанням: апаратом УЗД, кольпоскопом, тестами на приховані інфекції (ВІЛ, гепатити В і С, сифіліс), засобами для забору мазків на онкоцитологію та флору. Для вагітних передбачено запис кардіотокограми плоду, а також перевірку рівня глюкози в крові.
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