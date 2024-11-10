У березні Волинська митниця сплатила до держбюджету майже 3 мільярди гривень

У березні Волинська митниця сплатила до держбюджету майже 3 мільярди гривень
У лютому 2025 року суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності в зоні діяльності Волинської митниці сплатили до державного бюджету 2,9 млрд грн митних платежів.

Доведений індикативний показник доходів виконано на 103 відсотки або понадпланово на 95 млн грн, - повідомляють на сторінці митниці у фейсбуці.

Порівняно з попереднім місяцем 2025 року надходження митних платежів збільшилися на 8 відсотків або на 225 млн грн. Ріст став можливим за результатами роботи з суб’єктами господарювання щодо надання консультацій з проблемних питань, співпраці з митними брокерами, щоденного моніторингу митних оформлень у напрямках контролю за правильністю класифікації, визначення митної вартості та країни походження товарів.

Загалом у лютому порівняно з січнем імпорт товарів за вагою збільшився на 11 відсотків, за вартістю - на 16 відсотків. Особливо вплинуло на відрахування до державної скарбниці збільшення обсягів ввезення для вільного обігу вантажівок, легкових автомобілів, транспортних засобів спецпризначення, тракторів та міндобрив.

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Теги: Волинь, митниця, Україна, гроші
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