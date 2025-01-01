У Сумах внаслідок атаки дронів є загиблий
Сьогодні, 09:05
Вночі росія атакувала дронами місто Суми.
Секретар міської ради Артем Кобзар повідомив про загибель однієї людини внаслідок нічної атаки російських безпілотників.
За словами посадовця, раніше у Сумах також було зафіксовано влучання "шахеда" у складське приміщення. На місці виникла пожежа, співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій та поліція працюють над ліквідацією наслідків та фіксуванням злочинів.
Нагадаємо, що у ніч на 4 березня російський БПЛА влучив у будівлю дитячої поліклініки в Сумах.
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Секретар міської ради Артем Кобзар повідомив про загибель однієї людини внаслідок нічної атаки російських безпілотників.
За словами посадовця, раніше у Сумах також було зафіксовано влучання "шахеда" у складське приміщення. На місці виникла пожежа, співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій та поліція працюють над ліквідацією наслідків та фіксуванням злочинів.
Нагадаємо, що у ніч на 4 березня російський БПЛА влучив у будівлю дитячої поліклініки в Сумах.
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