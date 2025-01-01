У Сумах внаслідок атаки дронів є загиблий





Секретар міської ради Артем Кобзар повідомив про загибель однієї людини внаслідок нічної атаки російських безпілотників.



За словами посадовця, раніше у Сумах також було зафіксовано влучання "шахеда" у складське приміщення. На місці виникла пожежа, співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій та поліція працюють над ліквідацією наслідків та фіксуванням злочинів.



Нагадаємо, що у ніч на 4 березня російський БПЛА влучив у будівлю дитячої поліклініки в Сумах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вночі росія атакувала дронами місто Суми.Секретар міської радиповідомив про загибель однієї людини внаслідок нічної атаки російських безпілотників.За словами посадовця, раніше у Сумах також було зафіксовано влучання "шахеда" у складське приміщення. На місці виникла пожежа, співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій та поліція працюють над ліквідацією наслідків та фіксуванням злочинів.Нагадаємо, що у ніч на 4 березня російський БПЛА влучив у будівлю дитячої поліклініки в Сумах.

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