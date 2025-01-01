Ветеран з Волині створює меблі і вироби з металу
Сьогодні, 10:08
36-річний Роман Чипилюк з Іваничівської громади — ветеран російсько-української війни. Торік у червні волинянин отримав пів мільйона гривень грантових грошей на власну справу за державною програмою підтримки від "Дія. Бізнес".
Суспільному ветеран розповів: виготовляє меблі в стилі Loft, вироби з елементами холодної ковки та металеві конструкції.
До повномасштабного вторгнення волинянин працював вчителем інформатики у школі. Став на захист держави навесні 2022 року, служив у 53 окремій механізованій бригаді імені князя Володимира Мономаха. Спочатку був у піхоті, згодом став сапером. Воював під Бахмутом, Вугледаром і Авдіївкою.
Влітку 2023 року військовий демобілізувався за сімейними обставинами. Про власну справу, говорить Роман Чипилюк, задумався ще перебуваючи у зоні бойових дій.
"Щоб якось було морально легше, всі стараються про щось думати, якісь плани будувати. До війни я мав досвід підприємницької діяльності, але ще там, на війні, вирішив, що коли повернуся — буду займатися саме отакою справою, виробами з металу, меблями", — додає чоловік.
Перш ніж реалізувати власну справу і отримати грантові гроші ветеран склав бізнес-план. Його заявку схвалили, пів мільйона гривень чоловік витратив на придбання обладнання.
За умовами гранту, Роман найняв двох працівників: слюсаря та еклетрогазозварювальника.
Грантові гроші Роман отримав торік у червні, виробництво налагодив у жовтні. Працюють майстри в орендованому приміщенні колишнього заводу.
"Тут була руїна, ми тут все переробили, — каже Роман Чипилюк. — Ми виготовляємо вироби з металу: все від меблів і до різного садового інвентарю, гойдалок, мангалів і тому подібне. Працюємо з металопрокатом, переважно це профільні труби, зварюємо, гнемо, обробляємо їх, фарбуємо порошковою фарбою, зробили камеру порошкового фарбування".
Довідково: за останні два роки у Володимирській громаді за програмою підтримки було отримано 8 грантів — бізнес організували 3 ветерани війни та 5 дружин, розповіла Суспільному начальниця відділу реалізації проєктів фінансового управління Волинського обласного центру зайнятості Наталія Балакіна. Загалом на Волині гранти отримали 39 ветеранів і членів їх родин.
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Суспільному ветеран розповів: виготовляє меблі в стилі Loft, вироби з елементами холодної ковки та металеві конструкції.
До повномасштабного вторгнення волинянин працював вчителем інформатики у школі. Став на захист держави навесні 2022 року, служив у 53 окремій механізованій бригаді імені князя Володимира Мономаха. Спочатку був у піхоті, згодом став сапером. Воював під Бахмутом, Вугледаром і Авдіївкою.
Влітку 2023 року військовий демобілізувався за сімейними обставинами. Про власну справу, говорить Роман Чипилюк, задумався ще перебуваючи у зоні бойових дій.
"Щоб якось було морально легше, всі стараються про щось думати, якісь плани будувати. До війни я мав досвід підприємницької діяльності, але ще там, на війні, вирішив, що коли повернуся — буду займатися саме отакою справою, виробами з металу, меблями", — додає чоловік.
Перш ніж реалізувати власну справу і отримати грантові гроші ветеран склав бізнес-план. Його заявку схвалили, пів мільйона гривень чоловік витратив на придбання обладнання.
За умовами гранту, Роман найняв двох працівників: слюсаря та еклетрогазозварювальника.
Грантові гроші Роман отримав торік у червні, виробництво налагодив у жовтні. Працюють майстри в орендованому приміщенні колишнього заводу.
"Тут була руїна, ми тут все переробили, — каже Роман Чипилюк. — Ми виготовляємо вироби з металу: все від меблів і до різного садового інвентарю, гойдалок, мангалів і тому подібне. Працюємо з металопрокатом, переважно це профільні труби, зварюємо, гнемо, обробляємо їх, фарбуємо порошковою фарбою, зробили камеру порошкового фарбування".
Довідково: за останні два роки у Володимирській громаді за програмою підтримки було отримано 8 грантів — бізнес організували 3 ветерани війни та 5 дружин, розповіла Суспільному начальниця відділу реалізації проєктів фінансового управління Волинського обласного центру зайнятості Наталія Балакіна. Загалом на Волині гранти отримали 39 ветеранів і членів їх родин.
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