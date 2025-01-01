На Харківщині поліг Герой з Волині Андрій Демчук

Демчук Андрій Йосипович.



"Народився Демчук Андрій 1979 року в місті Ківерці. Сержант Демчук Андрій Йосипович загинув 15.10.2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Степова Куп’янського району Харківської області.



Щиро співчуваємо родині загиблого. Нехай світлий спомин про нашого захисника назавжди залишиться у пам’яті рідних, друзів, бойових побратимів", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про чин поховання повідомимо згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ківерцівську громаду знову надійшла чорна звістка з фронту - захищаючи Україну загинув мешканець міста Ківерці"Народився Демчук Андрій 1979 року в місті Ківерці. Сержант Демчук Андрій Йосипович загинув 15.10.2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Степова Куп’янського району Харківської області.Щиро співчуваємо родині загиблого. Нехай світлий спомин про нашого захисника назавжди залишиться у пам’яті рідних, друзів, бойових побратимів", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про чин поховання повідомимо згодом.

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