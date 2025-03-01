Росія офіційно призначила посла у США

Росія офіційно призначила посла у США
Росія офіційно призначила послом у США Александра Дарчієва, який перед тим був керівником департаменту в МЗС.

Про це повідомляє ТАСС, пише "Європейська правда".

Правитель Росії 6 березня підписав указ про призначення Дарчієва послом РФ у Сполучених Штатах, а також постійним спостерігачем РФ при Організації американських держав у Вашингтоні.

Попередній посол Росії в США закінчив роботу у жовтні 2024 року.

Про наміри швидко призначити послів заявили після переговори американської і російської делегацій у Саудівській Аравії 18 лютого. Вашингтон передав Москві ноту з агреманом на призначення Дарчієва після повторних перемовин 27 лютого у Стамбулі.

64-річний Александр Дарчієв до цього призначення очолював департамент Північної Атлантики в російському МЗС.

За свою дипломатичну кар’єру Дарчієв пропрацював у диппредставництві РФ у Вашингтоні загалом 10 років. Із 1997 до 2002 року він обіймав посаду радника посольства, а з 2005 до 2010 року - радника-посланника.

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Теги: росія, США
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