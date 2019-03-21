Коли у Луцьку відключатимуть котельні на ремонт. Графік

Коли у Луцьку відключатимуть котельні на ремонт. Графік
У Луцьку в міжопалювальний період 2025 року виконуватимуть щорічний профілактичний ремонт теплових мереж.

Про це пише "Місто.Медіа".

Графік припинення подачі гарячої води від котелень та центральних теплових пунктів ДКП «Луцьктепло» оприлюднений у проєктах рішень виконавчого комітету. Його мають затвердити на найближчому засіданні.

Починати відключення планують у травні. Триватимуть роботи до серпня. Для різних абонентів періоди і тривалість відключення відрізнятимуться.

Графіки:

Центральні теплові пункти (ЦТП) від котелень на вул. Івана Корсака, 2; вул. Конякіна, 24-К — 30 червня — 28 липня.

Центральні теплові пункти від котельні на вул. Магістральній, 56 — 2 червня — 23 червня.

Котельні:

вул. Зоряна, 3-А — 7 липня — 21 липня;

вул. Банкова, 10-Г — 7 липня — 21 липня;

вул. 8-го Березня, 3 — 19 травня — 2 червня;

вул. Свободи, 29 — 2 червня — 16 червня;

пр-т Відродження, 15-Б — 16 червня — 30 червня;

вул. Загородня, 3-А — 16 червня — 30 червня;

вул. Княгині Ольги, 15-Б — 2 червня — 16 червня;

вул. Незалежності, 6 — 28 липня — 11 серпня;

вул. Задворецька, 13 — 28 липня — 11 серпня;

вул. Ковельська, 68-Б — 5 серпня — 18 серпня;

вул. Дубнівська, 32-Б — 5 серпня — 18 серпня;

вул. Кривий Вал, 13-Б — 3 липня — 16 липня;

вул. Шевченка, 3-А — 1 серпня — 14 серпня;

вул. Шевченка, 40 — 30 червня — 14 липня;

вул. Лесі Українки, 67 — 11 серпня — 25 серпня;

вул. Мялковського Миколи, 10 — 11 серпня — 25 серпня;

вул. Коцюбинського, 9-А — 10 червня — 23 червня;

вул. Державності, 114-К — 9 червня — 23 червня;

вул. Володимирська, 100-Б — 28 липня — 11 серпня;

пров. Старицького, 6 — 19 травня — 2 червня;

вул. Новочерчицька, 1-А — 26 травня — 9 червня;

вул. Анатолія Козяра, 2-К — 19 червня — 2 липня;

Дахові котельні на:

вул. Кравчука, 11-В — 3 липня — 16 липня;

вул. Кравчука, 11-Б — 10 червня — 23 червня;

вул. Захисників України, 20-А — 20 травня — 2 червня;

вул. Героїв-добровольців, 4-В — 13 травня — 26 травня;

вул. Героїв-добровольців, 4-Д — 1 серпня — 14 серпня;

вул. Ковельська, 47-А — 20 травня — 2 червня;

вул. Дубнівська, 15 — 13 травня — 26 травня.

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Теги: Луцьк, вода, опалення
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