У місті на Волині відкривають FPV-клуб: що там буде

У місті на Волині відкривають FPV-клуб: що там буде
У місті Рожище Луцького району в березні запрацює FPV CLUB на базі місцевого молодіжного центру, що на вулиці Драгоманова, 10. У просторі діятимуть заняття про безпілотні літальні апарати.

Про це Суспільному 6 березня розповіла керівниця молодіжного центру Наталія Пешук.

З її слів, заплановане навчання, обмін досвідом і спільнота однодумців. Клуб розпочне роботу в березні, коли збереться мінімальна група з 20 людей віком від 11 до 25 років.

"На заняттях клубу, які відбуватимуться двічі на тиждень, молодь буде вивчати сфери застосування безпілотних систем, їх програмування, налаштування та конструювання", — зазначила керівниця молодіжного центру.

Навчання буде складатися із двох блоків: теоретичного і практичного. Зі слів Наталії Пешук, у планах — залучення до навчання військових та цивільних пілотів.

"Робота клубу відбуватиметься у форматі ком'юніті, що складатиметься із зацікавлених людей, які будуть розвиватися разом. Ми не школа наша ціль — вчитися разом з усіма учасниками клубу. Наразі техніку, обладнання та симулятори ми організовуємо самостійно", — додала Наталія Пешук.

Вхід на заняття — вільний. Для відвідування FPV-клубу необхідна попередня онлайн реєстрація за посиланням.

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Теги: FPV-клуб, Волинь
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