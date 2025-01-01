У місті на Волині відкривають FPV-клуб: що там буде





Про це Наталія Пешук.



З її слів, заплановане навчання, обмін досвідом і спільнота однодумців. Клуб розпочне роботу в березні, коли збереться мінімальна група з 20 людей віком від 11 до 25 років.



"На заняттях клубу, які відбуватимуться двічі на тиждень, молодь буде вивчати сфери застосування безпілотних систем, їх програмування, налаштування та конструювання", — зазначила керівниця молодіжного центру.



Навчання буде складатися із двох блоків: теоретичного і практичного. Зі слів Наталії Пешук, у планах — залучення до навчання військових та цивільних пілотів.



"Робота клубу відбуватиметься у форматі ком'юніті, що складатиметься із зацікавлених людей, які будуть розвиватися разом. Ми не школа наша ціль — вчитися разом з усіма учасниками клубу. Наразі техніку, обладнання та симулятори ми організовуємо самостійно", — додала Наталія Пешук.



Вхід на заняття — вільний. Для відвідування FPV-клубу необхідна попередня онлайн реєстрація за

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У місті Рожище Луцького району в березні запрацює FPV CLUB на базі місцевого молодіжного центру, що на вулиці Драгоманова, 10. У просторі діятимуть заняття про безпілотні літальні апарати.Про це Суспільному 6 березня розповіла керівниця молодіжного центруЗ її слів, заплановане навчання, обмін досвідом і спільнота однодумців. Клуб розпочне роботу в березні, коли збереться мінімальна група з 20 людей віком від 11 до 25 років."На заняттях клубу, які відбуватимуться двічі на тиждень, молодь буде вивчати сфери застосування безпілотних систем, їх програмування, налаштування та конструювання", — зазначила керівниця молодіжного центру.Навчання буде складатися із двох блоків: теоретичного і практичного. Зі слів Наталії Пешук, у планах — залучення до навчання військових та цивільних пілотів."Робота клубу відбуватиметься у форматі ком'юніті, що складатиметься із зацікавлених людей, які будуть розвиватися разом. Ми не школа наша ціль — вчитися разом з усіма учасниками клубу. Наразі техніку, обладнання та симулятори ми організовуємо самостійно", — додала Наталія Пешук.Вхід на заняття — вільний. Для відвідування FPV-клубу необхідна попередня онлайн реєстрація за посиланням

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