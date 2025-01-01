Засудили ще одну волинянку, яка повідомляла односельцям про пересування ТЦКшників

Засудили ще одну волинянку, яка повідомляла односельцям про пересування ТЦКшників
Локачинський районний суд розглянув справу щодо мешканки Володимирського району, яка в месенджері Viber поширювала інформацію про місцеперебування працівників Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Жінка хотіла допомогти односельцям уникнути мобілізації, однак її дії кваліфікували як злочин.

Вирок волинянці винесли днями, 3 березня.

Як усе було?


За даними слідства, обвинувачена була «суперадміністратором» групи в месенджері Viber під назвою «Колядники», що налічувала понад 1600 учасників.

У період з березня по листопад 2024 року вона систематично публікувала інформацію про місцеперебування представників військкоматів у Локачах, Старому Загорові та Хорові.

Такі дії правоохоронці розцінили як перешкоджання законній діяльності військових формувань, що могло підривати обороноздатність країни під час воєнного стану.

На судовому засіданні жінка визнала свою провину, пояснюючи, що лише хотіла допомогти людям. Вона зазначила, що керувалася мотивами «захисту» своїх знайомих від примусової мобілізації.

Рішення суду


Суд визнав волинянку винною за ч. 1 ст. 114-1 (Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України) ККУ та призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Водночас, враховуючи визнання провини та угоду з прокурором, суд ухвалив рішення про звільнення її від відбування покарання з випробувальним терміном в один рік.

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