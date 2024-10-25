Закохатися у генія: у Луцьку театр імені Шевченка покаже щирі взаємини Великого Кобзаря та княжни
Сьогодні, 13:32
Напередодні 211-ї річниці вшанування пам`яті Великого Кобзаря у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка відбудеться постановка про щирі і теплі взаємини поета та княжни.
Про це повідомляють на сторінці театру.
«У п’ятницю, 7 березня, о 18:00, на камерній сцені – моновистава «Стіна» Юрія Щербака, моноверсія Галини Стефанової та Миколи Мерзлікіна. Режисерка-постановниця – Галина Стефанова. Тривалість – 1 година 10 хвилин (без антракту).
Історія дивовижних стосунків, що відкриває нам інший, досі незнаний бік генія... Сповідь духовної дружини Тараса Шевченка, що єдина з усіх жінок кохала та розуміла його до останнього подиху...» – йдеться в повідомленні.
У театрі, який названий на честь українського талановитого поета та письменника, наголошують, що ця вистава – єдина постановка, яка відбудеться до урочистей вшанування Тараса Шевченка.
Коли?
П`ятниця, 7 березня о 18:00.
Тривалість моновистави - 1 год 10 хв.
Квитки можна придбати у касі та адміністраторів, а також на театральному сайті.
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Про це повідомляють на сторінці театру.
«У п’ятницю, 7 березня, о 18:00, на камерній сцені – моновистава «Стіна» Юрія Щербака, моноверсія Галини Стефанової та Миколи Мерзлікіна. Режисерка-постановниця – Галина Стефанова. Тривалість – 1 година 10 хвилин (без антракту).
Історія дивовижних стосунків, що відкриває нам інший, досі незнаний бік генія... Сповідь духовної дружини Тараса Шевченка, що єдина з усіх жінок кохала та розуміла його до останнього подиху...» – йдеться в повідомленні.
У театрі, який названий на честь українського талановитого поета та письменника, наголошують, що ця вистава – єдина постановка, яка відбудеться до урочистей вшанування Тараса Шевченка.
Коли?
П`ятниця, 7 березня о 18:00.
Тривалість моновистави - 1 год 10 хв.
Квитки можна придбати у касі та адміністраторів, а також на театральному сайті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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