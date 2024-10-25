Закохатися у генія: у Луцьку театр імені Шевченка покаже щирі взаємини Великого Кобзаря та княжни

Закохатися у генія: у Луцьку театр імені Шевченка покаже щирі взаємини Великого Кобзаря та княжни
Напередодні 211-ї річниці вшанування пам`яті Великого Кобзаря у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка відбудеться постановка про щирі і теплі взаємини поета та княжни.

Про це повідомляють на сторінці театру.

«У п’ятницю, 7 березня, о 18:00, на камерній сцені – моновистава «Стіна» Юрія Щербака, моноверсія Галини Стефанової та Миколи Мерзлікіна. Режисерка-постановниця – Галина Стефанова. Тривалість – 1 година 10 хвилин (без антракту).

Історія дивовижних стосунків, що відкриває нам інший, досі незнаний бік генія... Сповідь духовної дружини Тараса Шевченка, що єдина з усіх жінок кохала та розуміла його до останнього подиху...» – йдеться в повідомленні.

У театрі, який названий на честь українського талановитого поета та письменника, наголошують, що ця вистава – єдина постановка, яка відбудеться до урочистей вшанування Тараса Шевченка.

Коли?

П`ятниця, 7 березня о 18:00.

Тривалість моновистави - 1 год 10 хв.

Квитки можна придбати у касі та адміністраторів, а також на театральному сайті.
Закохатися у генія: у Луцьку театр імені Шевченка покаже щирі взаємини Великого Кобзаря та княжни

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Теги: Луцьк, театр, вистава
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