Волинянина, який пограбував церковну касирку, запроторили за ґрати на понад 7 років





Вирок обвинуваченому



Зі слів потерпілої, того вечора вона поверталася додому після роботи в церкві по місцевому парку, несучи в сумці гроші, отримані під час служби. Через негоду вона поспішала, коли раптово відчула, як хтось силоміць вириває у неї сумку. Обернувшись, жінка побачила незнайомця, який схопив здобич і втік. Потерпіла одразу зателефонувала в поліцію.



Натомість обвинувачений у суді все заперечував. Він стверджував, що в момент злочину просто сидів на лавці в парку та пив пиво. За його версією, він нібито побачив, як якийсь інший чоловік відібрав у потерпілої сумку та втік. Обвинувачений запевняв, що він лише підібрав покинуту сумку та гаманець, які потім викинув.



Чоловіка затримали наступного дня луцькі правоохоронці, коли той намагався втекти в обласний центр. Частина викрадених грошей була при ньому.



Суд визнав чоловіка винним за ч. 4 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. З огляду на те, що обвинувачений уже був судимий, йому призначили остаточне покарання – 7 років і 6 місяців позбавлення волі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Горохівський районний суд виніс вирок 25-річному жителю Берестечка, який пограбував касирку з церкви. Чоловік, вже маючи судимість та перебуваючи під випробувальним строком, скоїв новий злочин і тепер проведе за ґратами 7 років 6 місяців.Вирок обвинуваченому винесли днями , 4 березня. Але ця історія трапилася ще два роки тому, 11 березня 2023-го Зі слів потерпілої, того вечора вона поверталася додому після роботи в церкві по місцевому парку, несучи в сумці гроші, отримані під час служби. Через негоду вона поспішала, коли раптово відчула, як хтось силоміць вириває у неї сумку. Обернувшись, жінка побачила незнайомця, який схопив здобич і втік. Потерпіла одразу зателефонувала в поліцію.Натомість обвинувачений у суді все заперечував. Він стверджував, що в момент злочину просто сидів на лавці в парку та пив пиво. За його версією, він нібито побачив, як якийсь інший чоловік відібрав у потерпілої сумку та втік. Обвинувачений запевняв, що він лише підібрав покинуту сумку та гаманець, які потім викинув.Чоловіка затримали наступного дня луцькі правоохоронці, коли той намагався втекти в обласний центр. Частина викрадених грошей була при ньому.Суд визнав чоловіка винним за ч. 4 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. З огляду на те, що обвинувачений уже був судимий, йому призначили остаточне покарання – 7 років і 6 місяців позбавлення волі.

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