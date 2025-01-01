У Ківерцях на блокпосту чоловік розбив губу поліцейському: його засудили





Вирок волинянину



Як усе було сталося?

29 листопада 2024 року, близько 12:40, на контрольно-пропускному пункті поблизу АЗС «EGO» у місті Ківерці правоохоронці разом із військовослужбовцями зупинили автомобіль Nissan X-Trail для перевірки документів.



Коли поліцейський попросив одного з пасажирів показати військово-облікові документи, чоловік спочатку пред'явив паспорт, а потім вийшов з авто.



Несподівано він наніс офіцерові поліції удар кулаком в обличчя, спричинивши йому легкі тілесні ушкодження у вигляді крововиливу та рани слизової оболонки верхньої губи.



Розгляд справи в суді

На судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою провину, не заперечував обставини злочину та висловив щире каяття. Він попросив суд не карати його надто суворо.



Суд кваліфікував дії чоловіка за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Обвинуваченому призначили 2 роки позбавлення волі,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ківерцівський районний суд розглянув справу щодо чоловіка, який під час перевірки на блокпосту напав на поліцейського та завдав йому тілесних ушкоджень.Вирок волинянину винесли 27 лютого . Але сам інцидент трапився кілька місяців напередодні.29 листопада 2024 року, близько 12:40, на контрольно-пропускному пункті поблизу АЗС «EGO» у місті Ківерці правоохоронці разом із військовослужбовцями зупинили автомобіль Nissan X-Trail для перевірки документів.Коли поліцейський попросив одного з пасажирів показати військово-облікові документи, чоловік спочатку пред'явив паспорт, а потім вийшов з авто.Несподівано він наніс офіцерові поліції удар кулаком в обличчя, спричинивши йому легкі тілесні ушкодження у вигляді крововиливу та рани слизової оболонки верхньої губи.На судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою провину, не заперечував обставини злочину та висловив щире каяття. Він попросив суд не карати його надто суворо.Суд кваліфікував дії чоловіка за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Обвинуваченому призначили 2 роки позбавлення волі,

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