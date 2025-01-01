Бельгія на рік відклала початок поставки F-16 в Україну





Як повідомляє Барт де Вевер журналістам у Брюсселі.



"Я не виключаю, що F-16 відправляться в Україну вже цього року, на запчастини", - заявив бельгійський прем'єр.



Водночас, за його словами, готові до бою F-16 можуть бути поставлені в Україну наступного року.



Нагадаємо, раніше ЗМІ вже повідомляли про те, що Україна не отримає обіцяні бельгійські винищувачі F-16 цього року. Це пов'язано з відсутністю достатньо підготовлених льотчиків.



Заявлялось, що це пов'язано із затримкою з поставок перших літаків F-35 до Бельгії.



Передача винищувачів F-16 для України



У 2023 році Україна та її союзники створили авіаційну коаліцію, з метою надання Україні бойових літаків F-16. За словами президента Володимира Зеленського, Україні потрібно мінімум 128 винищувачів F-16.



Влітку минулого року стало відомо, що в Україну прибули перші винищувачі F-16 від партнерів. Достеменно невідомо, скільки саме літаків отримала Україна. Перші F-16 Україні передали Нідерланди та Данія.



У липні цього року стало відомо, що Україна вже має графіки постачання літаків F-16 від країн-партнерів, але вони є довготривалими. Тоді ж стало відомо, що Бельгія передасть Україні 30 винищувачів до кінця 2028 року.



Наразі українські пілоти продовжують навчання на F-16. Тренування проходяться у декількох країнах, зокрема в США.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Бельгія відклала постачання винищувачів F16 в Україну до 2026 року. Однак запчастини можуть надаватись вже цього року.Як повідомляє РБК-Україна , про це розповів прем'єр-міністр Бельгіїжурналістам у Брюсселі."Я не виключаю, що F-16 відправляться в Україну вже цього року, на запчастини", - заявив бельгійський прем'єр.Водночас, за його словами, готові до бою F-16 можуть бути поставлені в Україну наступного року.Нагадаємо, раніше ЗМІ вже повідомляли про те, що Україна не отримає обіцяні бельгійські винищувачі F-16 цього року. Це пов'язано з відсутністю достатньо підготовлених льотчиків.Заявлялось, що це пов'язано із затримкою з поставок перших літаків F-35 до Бельгії.У 2023 році Україна та її союзники створили авіаційну коаліцію, з метою надання Україні бойових літаків F-16. За словами президента Володимира Зеленського, Україні потрібно мінімум 128 винищувачів F-16.Влітку минулого року стало відомо, що в Україну прибули перші винищувачі F-16 від партнерів. Достеменно невідомо, скільки саме літаків отримала Україна. Перші F-16 Україні передали Нідерланди та Данія.У липні цього року стало відомо, що Україна вже має графіки постачання літаків F-16 від країн-партнерів, але вони є довготривалими. Тоді ж стало відомо, що Бельгія передасть Україні 30 винищувачів до кінця 2028 року.Наразі українські пілоти продовжують навчання на F-16. Тренування проходяться у декількох країнах, зокрема в США.

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