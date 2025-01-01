У Луцьку хочуть перенести стенд із портретами Героїв





Стенд розширювали три місяці тому, на це витратили близько 500 тис. грн, але місце знову майже заповнене портретами, розповів у коментарі Олег Кобилинський.



«Зараз є місце тільки на 10 фотографій, а у нас вже є п’ять запитів на додаткові розміщення. Також з області звертаються люди щодо розміщення фото захисників з їхніх територіальних громад», — зазначає він.



На Театральному майдані практично немає території, куди можна продовжити стенд, бо поруч — вхід у фотомагазин. Тому є пропозиція не створювати додаткову локацію, а перенести стенд на інше місце і розширити його, щоб фото всіх героїв були разом.



Фото, які розміщені після 2022 року — світлини героїв тільки Луцької громади. До створення департаменту з питань ветеранської політики на стенді могли розміщувати лише світлини військових, чиї родичі просили про це.



Зараз у департамент звертаються й побратими, які знають про загибель і поховання військового, який був сиротою. Є випадок, коли мати померла одразу після загибелі сина, тобто ніхто такої заяви не подавав. Звертаються не лише мешканці Луцької громади, а й з області. Тому треба змінювати документи, які регулюють порядок розміщення фотографій і вирішити, що робити далі, пояснює Кобилинський.



«Хочемо почути думку громадськості, куди краще перемістити стенд. Тому просимо лучан долучатися до обговорення», — каже він.



По його завершенню збиратимуть голів громадських організацій, які об’єднують членів родин загиблих і зниклих безвісти, а також активних громадян за круглим столом, щоб обговорити можливі варіанти.



Поки що немає кінцевої дати, до якої прийматимуть пропозиції від мешканців міста. Все залежатиме від активності громадян, кажуть у департаменті з питань ветеранської політики.

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