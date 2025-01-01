У Луцьку хочуть перенести стенд із портретами Героїв

У Луцьку хочуть перенести стенд із портретами Героїв
Вільний простір на фотостенді, який розміщений на Театральному майдані, вичерпується.

Стенд розширювали три місяці тому, на це витратили близько 500 тис. грн, але місце знову майже заповнене портретами, розповів у коментарі misto.media директор департаменту з питань ветеранської політики Олег Кобилинський.

«Зараз є місце тільки на 10 фотографій, а у нас вже є п’ять запитів на додаткові розміщення. Також з області звертаються люди щодо розміщення фото захисників з їхніх територіальних громад», — зазначає він.

На Театральному майдані практично немає території, куди можна продовжити стенд, бо поруч — вхід у фотомагазин. Тому є пропозиція не створювати додаткову локацію, а перенести стенд на інше місце і розширити його, щоб фото всіх героїв були разом.

Фото, які розміщені після 2022 року — світлини героїв тільки Луцької громади. До створення департаменту з питань ветеранської політики на стенді могли розміщувати лише світлини військових, чиї родичі просили про це.

Зараз у департамент звертаються й побратими, які знають про загибель і поховання військового, який був сиротою. Є випадок, коли мати померла одразу після загибелі сина, тобто ніхто такої заяви не подавав. Звертаються не лише мешканці Луцької громади, а й з області. Тому треба змінювати документи, які регулюють порядок розміщення фотографій і вирішити, що робити далі, пояснює Кобилинський.

«Хочемо почути думку громадськості, куди краще перемістити стенд. Тому просимо лучан долучатися до обговорення», — каже він.

По його завершенню збиратимуть голів громадських організацій, які об’єднують членів родин загиблих і зниклих безвісти, а також активних громадян за круглим столом, щоб обговорити можливі варіанти.

Поки що немає кінцевої дати, до якої прийматимуть пропозиції від мешканців міста. Все залежатиме від активності громадян, кажуть у департаменті з питань ветеранської політики.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, росія, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Хай в центрі буде , в нас війна треба щоб всі бачили а не ",забити" десь де ніхто не бачить. Ці люди герої вони і після війни мають бути в центрі тому що б не було б життя без них
Відповісти
Вибір редактора
Досьє Христецької. Епізод перший: фіктивна няня
Суд над Христецькою: 15 спроб і 2 нагадування від журналістів
«Калінка-малінка» або чому відомий волинський забудовник рекламується російською. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Бельгія на рік відклала початок поставки F-16 в Україну
Сьогодні, 16:11
У Луцьку хочуть перенести стенд із портретами Героїв
Сьогодні, 15:48
У Ківерцях на блокпосту чоловік розбив губу поліцейському: його засудили
Сьогодні, 15:10
Трамп планує позбавити тимчасового захисту близько 240 тисяч українців, - Reuters
Сьогодні, 14:46
Засудили ще одну волинянку, яка повідомляла односельцям про пересування ТЦКшників
Сьогодні, 14:00
Схожі новини
На Харківщині поліг Герой з Волині Андрій Демчук На Харківщині поліг Герой з Волині Андрій Демчук
Сьогодні, 11:12
Ветеран з Волині створює меблі і вироби з металу Ветеран з Волині створює меблі і вироби з металу
Сьогодні, 10:08
Відійшов у засвіти військовослужбовець Анатолій Карпун Відійшов у засвіти військовослужбовець Анатолій Карпун
05 березень, 17:27
Сім’ї військових 141 ОМБр просять ОВА допомогти у пошуку зниклих бійців Сім’ї військових 141 ОМБр просять ОВА допомогти у пошуку зниклих бійців
05 березень, 13:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Бельгія на рік відклала початок поставки F-16 в Україну
Сьогодні, 16:11
 0
У Луцьку хочуть перенести стенд із портретами Героїв
Сьогодні, 15:48
 0
У Ківерцях на блокпосту чоловік розбив губу поліцейському: його засудили
Сьогодні, 15:10
 0
Трамп планує позбавити тимчасового захисту близько 240 тисяч українців, - Reuters
Сьогодні, 14:46
 0
Засудили ще одну волинянку, яка повідомляла односельцям про пересування ТЦКшників
Сьогодні, 14:00
 0
Медіа
відео
1/8