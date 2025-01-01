Захищаючи Україну, загинув студент ВНУ Володимир Стогній

Захищаючи Україну, загинув студент ВНУ Володимир Стогній
На Війні загинув студент Волинського національного університету імені Лесі Українки Володимир Стогній.

Про це повідомили на сторінці навчального закладу.

"Трагічна новина сколихнула Волинський національний університет імені Лесі Українки. Від важких поранень, отриманих у боротьбі з ворогом, загинув студент факультету історії, політології та національної безпеки Стогній Володимир Сергійович. Вічна пам’ять Герою та щирі співчуття рідним!" - йдеться в повідомленні.

ВолиньPost висловлює співчуття рідним і близьким загиблого.

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Теги: Україна, росія, війна, Волинь
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