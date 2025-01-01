Захищаючи Україну, загинув студент ВНУ Володимир Стогній

Володимир Стогній.



Про це повідомили на сторінці навчального закладу.



"Трагічна новина сколихнула Волинський національний університет імені Лесі Українки. Від важких поранень, отриманих у боротьбі з ворогом, загинув студент факультету історії, політології та національної безпеки Стогній Володимир Сергійович. Вічна пам’ять Герою та щирі співчуття рідним!" - йдеться в повідомленні.



ВолиньPost висловлює співчуття рідним і близьким загиблого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Війні загинув студент Волинського національного університету імені Лесі УкраїнкиПро це повідомили на сторінці навчального закладу."Трагічна новина сколихнула Волинський національний університет імені Лесі Українки. Від важких поранень, отриманих у боротьбі з ворогом, загинув студент факультету історії, політології та національної безпеки Стогній Володимир Сергійович. Вічна пам’ять Герою та щирі співчуття рідним!" - йдеться в повідомленні.

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