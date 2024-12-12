У Луцьку відновив роботу кликун





6 березня, у День кликуна , о 12:00 біля Вʼїзної вежі Луцького замку відбувся перший у 2025 році ритуал сурмління, пише



Відтепер послухати і побачити його можна в будні о 12:00, а у вихідні і святкові дні — о 12:00 і 17:00 (з квітня — о 18:00), повідомляють у центрі туристичної інформації.



До початку сезону головному кликуну, Андрію Єдинаку, місцеве підприємство «Едельвіка» спеціально виготовило дві білі сорочки з автентичного і екологічного конопляного полотна.



Історія кликунів у Луцьку



Кликун (або глашатай) — давня шанована професія у європейських містах доби Середньовіччя (15–17 ст.), яка полягала, перш за все, в інформуванні жителів про найважливіші події міста і країни.



У 2015 році в Луцьку повернули цю професію, відновили ритуал сурмління та почали встановлювати скульптури луцького кликуна в різних локаціях міста. Сьогодні є 20 мініскульптур, розташованих біля різних установ, будинків та закладів. Авторкою перших п’яти була скульпторка з Луцька Ірина Дацюк, наступні фігури виготовила львівська скульпторка Ніка Музичко.



Нині головний кликун міста сурмить з В’їзної вежі Луцького замку протягом туристичного сезону. Спочатку він виконував пісню «Волинь моя», але після повномасштабного вторгнення почав грати Гімн України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Один із символів міста розпочав новий сезон.6 березня, у День кликуна , о 12:00 біля Вʼїзної вежі Луцького замку відбувся перший у 2025 році ритуал сурмління, пише "Місто.Медіа" Відтепер послухати і побачити його можна в будні о 12:00, а у вихідні і святкові дні — о 12:00 і 17:00 (з квітня — о 18:00), повідомляють у центрі туристичної інформації.До початку сезону головному кликуну,, місцеве підприємство «Едельвіка» спеціально виготовило дві білі сорочки з автентичного і екологічного конопляного полотна.Кликун (або глашатай) — давня шанована професія у європейських містах доби Середньовіччя (15–17 ст.), яка полягала, перш за все, в інформуванні жителів про найважливіші події міста і країни.У 2015 році в Луцьку повернули цю професію, відновили ритуал сурмління та почали встановлювати скульптури луцького кликуна в різних локаціях міста. Сьогодні є 20 мініскульптур, розташованих біля різних установ, будинків та закладів. Авторкою перших п’яти була скульпторка з Луцька, наступні фігури виготовила львівська скульпторкаНині головний кликун міста сурмить з В’їзної вежі Луцького замку протягом туристичного сезону. Спочатку він виконував пісню «Волинь моя», але після повномасштабного вторгнення почав грати Гімн України.

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