Окупанти засудили працівницю ЗАЕС Наталію Шульгу до 15 років позбавлення волі

Наталію Шульгу до 15 років позбавлення волі.



Про це повідомив мер Енергодару Дмитро Орлов, пише



Жінку звинуватили у «замаху на диверсію у змові зі співробітниками СБУ». Нібито у червні 2024 року жінка намагалась «підірвати лінію електропередачі в Енергодарі, щоб пошкодити електропостачання 3-го мікрорайону».



12 липня 2024 року окупаційні правоохоронні органи викрали Наталію, взявши її під варту. Свідченням проти неї стало поширене на окупаційних ресурсах явно постановочне відео, зняте в різних місцях та з різних ракурсів самими ж окупантами за примусової участі вже затриманої Наталії, повідомив Дмитро Орлов.



Вчора, 5 березня, окупаційне утворення «Запорізький обласний суд» визнав жінку винною та засудив до 15 років ув'язнення та штрафу у 500 тисяч рублів.



Як зазначає Дмитро Орлов, таких сфабрикованих окупантами "кримінальних справ" проти цивільних людей на окупованих територіях дуже багато.



“Регулярно клепаючи все нові фейкові цинічні звинувачення, окупанти продовжують утримувати у полоні наших громадян, під тиском вибиваючи з них зізнання, виносять їм злочинні вироки, називаючи це "правосуддям", – написав мер.



Він також опублікував відео окупанті з так званого «засідання суду», де було винесено вирок Наталії Шульзі.



“Просто погляньте, як змінилась Наталія Шульга за понад рік неволі! Через що змушують проходити багатьох цивільних на окупованих територіях, щоб черговий військовий злочинець рф відзвітував перед москвою про «героїчне» затримання «терориста » чи «терористки» і виправдав своє перебування в Енергодарі”, – написав мер.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Окупанти засудили 56-річну жительку Енергодара, працівницю Запорізької АЕСдо 15 років позбавлення волі.Про це повідомив мер Енергодару, пише LB.ua Жінку звинуватили у «замаху на диверсію у змові зі співробітниками СБУ». Нібито у червні 2024 року жінка намагалась «підірвати лінію електропередачі в Енергодарі, щоб пошкодити електропостачання 3-го мікрорайону».12 липня 2024 року окупаційні правоохоронні органи викрали Наталію, взявши її під варту. Свідченням проти неї стало поширене на окупаційних ресурсах явно постановочне відео, зняте в різних місцях та з різних ракурсів самими ж окупантами за примусової участі вже затриманої Наталії, повідомив Дмитро Орлов.Вчора, 5 березня, окупаційне утворення «Запорізький обласний суд» визнав жінку винною та засудив до 15 років ув'язнення та штрафу у 500 тисяч рублів.Як зазначає Дмитро Орлов, таких сфабрикованих окупантами "кримінальних справ" проти цивільних людей на окупованих територіях дуже багато.“Регулярно клепаючи все нові фейкові цинічні звинувачення, окупанти продовжують утримувати у полоні наших громадян, під тиском вибиваючи з них зізнання, виносять їм злочинні вироки, називаючи це "правосуддям", – написав мер.Він також опублікував відео окупанті з так званого «засідання суду», де було винесено вирок Наталії Шульзі.“Просто погляньте, як змінилась Наталія Шульга за понад рік неволі! Через що змушують проходити багатьох цивільних на окупованих територіях, щоб черговий військовий злочинець рф відзвітував перед москвою про «героїчне» затримання «терориста » чи «терористки» і виправдав своє перебування в Енергодарі”, – написав мер.

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