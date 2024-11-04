На чемпіонаті України з дзюдо серед юніорів волиняни здобу бронзову медаль

На чемпіонаті України з дзюдо серед юніорів волиняни здобу бронзову медаль
На чемпіонаті України серед юніорів до 21 року з дзюдо, що відбувається в Ужгороді, волинянин Денис Доценко 5 березня здобув "бронзову" медаль у ваговій категорії до 66 кілограмів.

Про це 6 березня повідомили у Волинській обласній дитячо-юнацькій спортивній школі з видів боротьби, пише Суспільне.

У перший змагальний день за нагороди національної першості U21 з дзюдо у складі збірної команди Волинської області боролися 3 юніори ВОДЮСШ з видів боротьби.

Денис Доценко, вихованець тренера-викладача Олександра Сікорського у підсумку виборов бронзову медаль. Ще один волинянин Ілля Жарінов у цій категорії бронзовий фінал програв і у підсумку зайняв 5 місце, принісши в скарбничку команди залікові очки.

6 березня у змаганнях братиме участь ще одна представниця Волині Карина Вінничук у ваговій категорії 78 кг. Чемпіонат триває впродовж двох днів 5 та 6 березня.

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Теги: волиняни, спортсмени
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