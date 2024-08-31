У дитсадках Луцької громади створять чергові групи





Про це Віталій Бондар.



За його словами, питання виникло після рішення сесії про скорочення режиму роботи закладів дошкільної освіти. Це нововведення для громади, тому наразі міськрада напрацьовує механізм функціонування чергових груп.



Нагадаємо, згідно із Закону України «Про дошкільну освіту» заклад освіти не може працювати понаднормово. У Луцькій громаді змінили режим роботи дитсадків: замість 12 годин вони працюватимуть 10,5 години. Робочий день вихователів триватиме з 07:45 до 18:15.



«Дехто з батьків хочуть, щоб діти перебували у садку довше визначеного режиму роботи. Мусимо пройти адаптаційний період щодо діяльності чергових груп. Гадаю, за місяць-два налаштуємо злагоджену роботу», – відзначив головний освітянин громади.



Як додав, впровадження груп обговорювали безпосередньо з керівниками закладів дошкільної освіти, враховуючи особливості того чи іншого дитсадка й побажання батьків.



«Першочергово в закладах освіти працюють чергові вихователі, щоб нарікань не було. Розуміємо, що дехто з батьків працює довше, тому треба довше потримати дитину. Ми завжди йдемо їм назустріч. Іншого варіанту, ніж чергові вихователі, у нас просто немає. Із Фонду оплати праці кожен керівник має змогу здійснювати додаткові виплати працівникам», – відзначив Віталій Бондар.



Крім того, очільник департаменту повідомив про епідеміологічну ситуацію в школах громади. На сьогодні, з його слів, 101 клас перебуває на дистанційній формі навчання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У дитсадках Луцької громади узгоджують, як організувати чергові групи, де діти зможуть побути довше графіку роботи закладу.Про це Волинським Новинам повідомив директор департаменту освіти ЛуцькрадиЗа його словами, питання виникло після рішення сесії про скорочення режиму роботи закладів дошкільної освіти. Це нововведення для громади, тому наразі міськрада напрацьовує механізм функціонування чергових груп.Нагадаємо, згідно із Закону України «Про дошкільну освіту» заклад освіти не може працювати понаднормово. У Луцькій громаді змінили режим роботи дитсадків: замість 12 годин вони працюватимуть 10,5 години. Робочий день вихователів триватиме з 07:45 до 18:15.«Дехто з батьків хочуть, щоб діти перебували у садку довше визначеного режиму роботи. Мусимо пройти адаптаційний період щодо діяльності чергових груп. Гадаю, за місяць-два налаштуємо злагоджену роботу», – відзначив головний освітянин громади.Як додав, впровадження груп обговорювали безпосередньо з керівниками закладів дошкільної освіти, враховуючи особливості того чи іншого дитсадка й побажання батьків.«Першочергово в закладах освіти працюють чергові вихователі, щоб нарікань не було. Розуміємо, що дехто з батьків працює довше, тому треба довше потримати дитину. Ми завжди йдемо їм назустріч. Іншого варіанту, ніж чергові вихователі, у нас просто немає. Із Фонду оплати праці кожен керівник має змогу здійснювати додаткові виплати працівникам», – відзначив Віталій Бондар.Крім того, очільник департаменту повідомив про епідеміологічну ситуацію в школах громади. На сьогодні, з його слів, 101 клас перебуває на дистанційній формі навчання.

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