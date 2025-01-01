У Білому домі спростували інформацію щодо скасування правового статусу для українців





Як повідомляє Каролін Лівітт написала у соцмережі Х.



"Це чергова фейкова новина від Reuters, яка базується на анонімних джерелах, які поняття не мають, про що говорять", - зазначила Лівітт.



За її словами, насправді наразі рішення щодо скасування тимчасового правового статусу для українців ще не ухвалено.



Нагадаємо, сьогодні

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Наразі немає прийнятого рішення щодо скасування тимчасового правового статусу для українських біженців у США. Інформація агенства Reuters є фейком.Як повідомляє РБК-Україна , про це прессекретар Білого домунаписала у соцмережі Х."Це чергова фейкова новина від Reuters, яка базується на анонімних джерелах, які поняття не мають, про що говорять", - зазначила Лівітт.За її словами, насправді наразі рішення щодо скасування тимчасового правового статусу для українців ще не ухвалено.Нагадаємо, сьогодні агенство Reuters повідомило , що адміністрація президента США Дональда Трампа планує скасувати тимчасовий правовий статус близько 240 000 українців, які опинились у Штатах тікаючи від війни. Це потенційно може призвести до їх депортації.

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