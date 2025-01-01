Роботу між Україною й США відновлено, зустріч може пройти наступного тижня, - Зеленський

Команди України та Сполучених Штатів Америки відновили роботу. Наступного тижня очікується змістовна зустріч.Про це повідомляє заявив президент Українина засіданні Євроради."Я хочу повідомити всім вам, що наші команди - України та Америки - відновили роботу. Сподіваємося на змістовну зустріч наступного тижня", - повідомив президент.Зеленський підкреслив, що Україна прагне миру з найпершої секунди війни."Ми завжди говорили, що єдина причина, чому війна триває, - це Росія. Україна не тільки готова зробити необхідні кроки для миру, але ми також пропонуємо, якими мають бути ці кроки. І я прошу вас підтримати нас у цьому - підтримати Україну й тих європейських лідерів, які допомагають прокладати шлях до миру", - додав він.Зеленський наголосив, що станом на зараз усі мають упевнитися, що Росія, як єдине джерело цієї війни, визнає необхідність її завершення."Це можна довести двома видами тиші, які легко встановити й контролювати, а саме: відсутністю атак на енергетичну та іншу цивільну інфраструктуру, тобто перемир’ям щодо використання ракет, бомб і далекобійних дронів, та другим - перемир’ям на воді, тобто припиненням військових операцій у Чорному морі", - пояснив глава України.