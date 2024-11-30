Скільки в Луцьку коштують тюльпани

Скільки в Луцьку коштують тюльпани
З наближенням 8 березня ціни на тюльпани у Луцьку традиційно зросли. У різних точках продажу вартість одного тюльпана коливається від 45 до 55 гривень.

Скільки ж нині коштують ці весняні квіти онлайн та в магазинах – дізнавались журналісти сайту «Конкурент».

Квітковий пасаж

Вибір тюльпанів тут є, проте асортимент не такий широкий Середня ціна на квіти тут 50 грн. Мають, рожеві, білі, жовті та фіолетові тюльпани.

Bloombery

Нова квіткова крамниця на проспекті Волі. Тут пропонують одразу букети тюльпанів.

25 білих тюльпанів обійдеться в 1725 грн.

51 фіолетовий - 3465.

«Цвіт»

Мережа квіткових супермаркетів «Цвіт» має чималий вибір тюльпанів. Ціни тут стартують від 29 грн/шт.

Рожеві – 54 грн/шт,
Жовті – 54 грн/шт,
Білі та червоні – 45 грн/шт.

Навіть у фейсбуці можна забронювати квіти онлайн і в зазначений час прийти до фізичного магазину та забрати.

Одне з таких оголошень у місцевій фейсбук-спільноті зібрало чимало лучан в коментарях. Тут їх продають по 45 грн/шт.


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Теги: тюльпани, ціни, Луцьк
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