На Волині стартувала весняна посівна-2025

На Волині стартувала весняна посівна-2025
На Волині стартувала весняна посівна. Сільськогосподарські підприємства почали підживлювати озимий ріпак та зернові культури.

Про це повідомили у Волинській обласній військовій адміністрації.

Перші польові роботи розпочалися у середині лютого, аграрії завершили перше підживлення озимих культур. Також на полях розпочали посів ранніх ярих зернових культур. Зокрема, на сьогодні посіяно близько 2 тисяч гектарів ярої пшениці.

Як додали в обласній адміністрації, загалом під урожай поточного року планується посіяти близько 365 тисяч гектарів ярих культур, з них 112 тисяч гектарів — це ярі зернові і зернобобові культури.

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Теги: посівна, Волинь
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