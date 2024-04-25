На Волині стартувала весняна посівна-2025

На Волині стартувала весняна посівна. Сільськогосподарські підприємства почали підживлювати озимий ріпак та зернові культури.Про це повідомили у Волинській обласній військовій адміністрації.Перші польові роботи розпочалися у середині лютого, аграрії завершили перше підживлення озимих культур. Також на полях розпочали посів ранніх ярих зернових культур. Зокрема, на сьогодні посіяно близько 2 тисяч гектарів ярої пшениці.Як додали в обласній адміністрації, загалом під урожай поточного року планується посіяти близько 365 тисяч гектарів ярих культур, з них 112 тисяч гектарів — це ярі зернові і зернобобові культури.