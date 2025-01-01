7 березня на Волині: гортаючи календар

День народження 7 березня у директора Луцького навчально-реабілітаційного центру(на фото) та ексдепутата Луцької міськрадиСьогодні день ангела святкують чоловіки з ім’ям Василь, Євген, Нестор, Микола, Павло.Вітаємо їх з цим святом та бажаємо міцного здоров’я, достатку в усьому та здійснення усього задуманого.7 березня 1994 року відбувся візит до Луцька Патріарха Київського і всієї України-Руси Володимира (Романюка) та його заступника митроплита Філарета (Денисенка).Ієрархи служили у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку, зустрічалися із луцькою громадськістю та вели переговори із представниками влади щодо ситуації навколо нього.Загалом візит священнослужителів до Луцька тривав 7-8 березня.7 березня в Україні і світі святкують День енергії рослин. Це маловідоме, але цікаве свято, що нагадує про силу, життєву енергію та користь рослин для людей і планети. Воно не є офіційним міжнародним днем, але може відзначатися в різних країнах як частина екологічних ініціатив, духовних практик або досліджень у галузі ботаніки.Також 7 березня День народження телефонного апарату. 7 березня 1876 року Белл отримав патент на винахід телефону, що стало початком нової епохи в комунікаціях. Однак є спірний момент: італійський винахідник Антоніо Меуччі ще раніше, 1854 року, створив прототип телефонного пристрою, але не зміг запатентувати його через брак коштів.А ще 7 березня День бути почутим. Це символічний день, присвячений важливості висловлення власної думки, боротьбі за права та можливості кожного бути почутим у суспільстві. Цікаво, що з езотеричної точки зору день бути почутим можна пов’язати з роботою горлової чакри (Вішудхи), яка відповідає за комунікацію та самовираження.7 березня святкують Всесвітній день відключення (День вимкнених ґаджетів). Припадає на першу п'ятницю березня. Це ініціатива, яка заохочує людей на певний час відмовитися від цифрових пристроїв, щоб приділити увагу реальному життю, спілкуванню та відпочинку. Зазвичай триває 24 години – від заходу сонця у п’ятницю до заходу сонця в суботу. Цей день можна розглядати як своєрідне енергетичне очищення – відмова від інформаційного шуму допомагає налаштувати інтуїцію, заспокоїти розум і почути внутрішній голос.Також 7 березня Всесвітній день молитви. Це міжнародне християнське свято, яке припадає щороку на першу п’ятницю березня. Всесвітній день молитви бере початок у XIX столітті, коли жінки-християнки з США та Канади почали об'єднуватися для спільної молитви за мир, добробут і допомогу нужденним. 1927 року ця ініціатива переросла в міжнародний рух, що охопив багато країн світу. Молитва – це потужний енергетичний посил, що створює гармонійні вібрації та змінює реальність. Вона допомагає налаштуватися на високі частоти, очистити свідомість і залучити позитивну енергію.А ще 7 березня День подяки співробітникам. Це неофіційне корпоративне свято, яке припадає на першу п’ятницю березня. Свято започаткували 1995 року в США як спосіб мотивувати працівників і покращити корпоративну культуру. З часом воно поширилося в багатьох країнах світу. Подяка – це високовібраційна енергія, яка посилює позитивний потік у житті. Висловлюючи вдячність, людина притягує більше добрих можливостей і гармонійних взаємин.