Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 7-8 березня

Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 7-8 березня
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 7–8 березня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності – К-індексом – від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

Буря, яка вирувала останні кілька днів, нарешті вщухне. В четвер, 6 березня, були невеликі магнітні хвилювання, які не здатні впливати на людей. А вже у п'ятницю, 7 березня, магнітосфера буде нормальною. Однак у суботу, 8 березня, очікуються слабкі геомагнітні збурення.


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Теги: Магнітні бурі, прогноз, Україна
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