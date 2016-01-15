Угода про копалини: США висунули нову умову Україні — Bloomberg

Угода про копалини: США висунули нову умову Україні — Bloomberg
Для підписання угоди про корисні копалини Сполучені Штати вимагають від України згоди на швидке припинення вогню.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела, передає ТСН.

Видання зазначає, що США "дали зрозуміти", що вони готові завершити роботу над угодою з Україною, якщо президент Володимир Зеленський погодиться стати на шлях до перемир'я і переговорів із Москвою.

Співрозмовники Bloomberg стверджують, що ця додаткова умова стала єдиною причиною, через яку угоду між Україною і США досі не підписано, незважаючи на публічні заяви Трампа та Зеленського про те, що вони готові до цього.

З посиланням на свої джерела видання припускає, що найближчими днями ситуація з угодою може просунутися, оскільки українські та американські офіційні особи можуть зустрітися в Саудівській Аравії, куди Зеленський має поїхати наступного тижня. Інші офіційні особи попередили, що позиція США завжди може змінитися, оскільки Трамп, як відомо, змінює свою думку.

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Теги: угода, копалини, Україна, США
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