Угода про копалини: США висунули нову умову Україні — Bloomberg





Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела, передає



Видання зазначає, що США "дали зрозуміти", що вони готові завершити роботу над угодою з Україною, якщо президент Володимир Зеленський погодиться стати на шлях до перемир'я і переговорів із Москвою.



Співрозмовники Bloomberg стверджують, що ця додаткова умова стала єдиною причиною, через яку угоду між Україною і США досі не підписано, незважаючи на публічні заяви Трампа та Зеленського про те, що вони готові до цього.



З посиланням на свої джерела видання припускає, що найближчими днями ситуація з угодою може просунутися, оскільки українські та американські офіційні особи можуть зустрітися в Саудівській Аравії, куди Зеленський має поїхати наступного тижня. Інші офіційні особи попередили, що позиція США завжди може змінитися, оскільки Трамп, як відомо, змінює свою думку.

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