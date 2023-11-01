Вєрку Сердючку з бендом не випустили за кордон: у команді артистки прокоментували





Про це йдеться на сторінці артистки в Instagram. Причиною цього стало те, що Сердючку разом із бендом не випустили за кордон. Тож, концерти VERKA SERDUCHKA в Лондоні, Аліканте, Мюнхені, Франкфурті та Празі довелося переносити на інші дати.



"У зв'язку з раптовою зупинкою видачі дозволів на виїзд Міністерством культури, попри заздалегідь подані документи, гурт Андрія Данилка - VERKA SERDUCHKA & BAND - не отримав дозволу на виїзд", - йдеться в повідомленні.



Річ у тім, що в останні дні лютого Мінкульт тимчасово припинив видачу дозволів артистам-чоловікам призовного віку на виїзд за кордон. Наразі наказ від 7 березня припиняє бути дійсним. Проте, дозволи видаватимуть за новими правилами. Артистам необхідно запросити дозвіл мінімум за 15 днів.



Редакція сайту

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Співачка Вєрка Сердючка, в образі якої виступає шоумен Андрій Данилко, не змогла поїхати в благодійний концертний тур містами Європи.Про це йдеться на сторінці артистки в Instagram. Причиною цього стало те, що Сердючку разом із бендом не випустили за кордон. Тож, концерти VERKA SERDUCHKA в Лондоні, Аліканте, Мюнхені, Франкфурті та Празі довелося переносити на інші дати."У зв'язку з раптовою зупинкою видачі дозволів на виїзд Міністерством культури, попри заздалегідь подані документи, гурт Андрія Данилка - VERKA SERDUCHKA & BAND - не отримав дозволу на виїзд", - йдеться в повідомленні.Річ у тім, що в останні дні лютого Мінкульт тимчасово припинив видачу дозволів артистам-чоловікам призовного віку на виїзд за кордон. Наразі наказ від 7 березня припиняє бути дійсним. Проте, дозволи видаватимуть за новими правилами. Артистам необхідно запросити дозвіл мінімум за 15 днів.Редакція сайту ТСН.ua дізналася, що рамках туру Вєрки Сердючки були продані квитки в усіх містах, і люди їхали на концерти навіть з інших країн. За словами промоутерів, найбільше постраждають від цього саме міжнародні організатори, які співпрацюють з українськими артистами - бо навіть перенесення концертів змінює усю логістику і план проведення туру.

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