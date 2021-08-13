Ламають руки й ноги: мешканці багатоповерхівки у Луцьку б'ють на сполох

Ламають руки й ноги: мешканці багатоповерхівки у Луцьку б'ють на сполох
У Луцьку мешканці будинку на вулиці Ковельській, 9, скаржаться на жахливий стан дороги у дворі. Мовляв, через ями не раз ламали руки, а «швидка» не може нормально під'їхати до під'їзду.

Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент TV».

Місцеві кажуть: востаннє тут була облагороджена територія, коли будинок тільки здавали в експлуатацію – у 70-х роках минулого століття. Старожили додають, що ями «прикрашають» двір уже зо 50 років, й разом з тим нарікають: «Ми засипаємо-засипаємо, але вже старі, то з ціпком важко по тих ямах ходити».

Раїса Григорівна, яка мешкає у будинку, показує на свою коліжанку й бідкається:

«Ця жіночка двічі падала, ламала одну і другу руку. Ще є такі ж жінки, які не раз падали через ями», – пояснює пані Раїса.

Інші ж жителі багатоповерхівки також несхвально відгукуються про стан подвір'я. Мовляв, медики не можуть доїхати до під'їздів.

«Ви самі бачите, які тут ями. Навіть «швидка», коли під'їжджає до під'їзду, боїться заїхати. Кажуть: «Або пацієнт впаде, або машину тут лишимо». Далі – ями узагалі по коліно. Ми ж не вигадуємо, все видно на власні очі», – ділиться враженнями мешканець Анатолій Горбач.

Аби покращити якість покриття, мешканці самотужки брались засипати вибоїни та звертались у міський департамент житлово-комунального господарства.

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Теги: ремонт, двір, Луцьк
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