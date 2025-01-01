Обстріл України: на Полтавщині пошкоджені приватні будинки та газопровід





Про це повідомила Полтавська ОВА.



"Вночі ворог атакував Полтавщину. У Миргородському районі уламки ворожої цілі впали на приватний жилий будинок. На жаль, 2 людини травмовані, серед них дитина. Вони госпіталізовані та отримують необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.



Також пошкоджено 2два приватних житлові будинки та побутовий газопровід. Кількість відключених абонентів встановлюється.



Нагадаємо, що сьогодні вночі Росія атакувала енергетичну і газову інфраструктуру в різних регіонах України.

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