Росія атакувала газову й енергетичну інфраструктуру України





Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, пише



За словами Галущенка, рятувальники і енергетики працюють над ліквідацією наслідків. Вживаються всі необхідні заходи для стабілізації енерго- і газопостачання, але ситуація в енергосистемі може змінюватися.



"Росія намагається завдати болю саме звичайним українцям, обстрілюючи енергетику і газові виробничі потужності, не залишаючи своєї мети залишити нас без світла і тепла, завдати найбільшої шкоди пересічним громадянам", - додав Галущенко.



Удари по українській енергетиці



З початку повномасштабного вторгнення росіяни завдали понад 30 масованих ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури України, завдавши збитків на мільярди доларів.



Окрім об'єктів електрогенерації, підстанцій, ліній електропередачі, Росія атакує також родовища і об'єкти видобутку газу у різних областях України. Попередній масований обстріл відбувся 20 лютого. Тоді обстрілу зазнали виробничі потужності у кількох областях. А до цього - 11 лютого, коли росіяни спрямували ракети по Полтавщині, цілили в інфраструктуру газових свердловин і компресорні станції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час масового ракетно-дронового удару в ніч на 7 березня Росія атакувала енергетичну і газову інфраструктуру в різних регіонах України.Про це повідомив міністр енергетики, пише LB.ua За словами Галущенка, рятувальники і енергетики працюють над ліквідацією наслідків. Вживаються всі необхідні заходи для стабілізації енерго- і газопостачання, але ситуація в енергосистемі може змінюватися."Росія намагається завдати болю саме звичайним українцям, обстрілюючи енергетику і газові виробничі потужності, не залишаючи своєї мети залишити нас без світла і тепла, завдати найбільшої шкоди пересічним громадянам", - додав Галущенко.З початку повномасштабного вторгнення росіяни завдали понад 30 масованих ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури України, завдавши збитків на мільярди доларів.Окрім об'єктів електрогенерації, підстанцій, ліній електропередачі, Росія атакує також родовища і об'єкти видобутку газу у різних областях України. Попередній масований обстріл відбувся 20 лютого. Тоді обстрілу зазнали виробничі потужності у кількох областях. А до цього - 11 лютого, коли росіяни спрямували ракети по Полтавщині, цілили в інфраструктуру газових свердловин і компресорні станції.

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