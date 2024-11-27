У Тернопільській області стався землетрус

У Тернопільській області стався землетрус
Сейсмологи зафіксували землетрус в Україні 6 березня. Він стався у Тернопільській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний центр спеціального контролю.

Землетрус стався у четвер, 6 березня, о 18:27 у Тернопільській області (координати 49,56 пн.ш. 25,92 сх.д.).

Магнітуда підземного поштовху - 2,6 (за шкалою Ріхтера), розрахункова інтенсивність в джерелі - 2 бали.

"Землетруси такої інтенсивності реєструються лише сейсмічними приладами. Відчуватися можуть окремими людьми, що знаходяться в стані повного спокою на верхніх поверхах багатоповерхівок", - пояснюють сейсмологи.

Землетруси в Україні

Нагадаємо, минулого місяця у Полтавській області двічі фіксували землетруси. Так, 1 лютого жителі Полтави у соцмережах повідомляли про відчутні поштовхи на верхніх поверхах будинків.

Пізніше у Головному центрі спеціального контролю підтвердили, що під Полтавою стався землетрус магнітудою 3,67 бала.

Крім того, 16 лютого у Полтавській області зафіксували землетрус магнітудою 3,1 (за шкалою Ріхтера) на глибині 2 км.

Також у Полтавській області 9 листопада 2024 року фіксували підземний поштовх. Його потужність 3,0 бала, він стався на глибині 8 км.

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Теги: землетрус, Тернопільщина
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