На Волині 18-річний хлопець у школі стріляв з пневматичного пістолета: кульки влучили по двох учнях

У Суходолах молодик прийшов до школи з пневматичним пістолетом: поліція розслідує інцидент.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Подія трапилась 6 березня у Володимирському районі.Чоловік, 2007 року народження, хизувався перед учнями придбаною пневматичною зброєю: не дотримуючись правил безпеки, він почав стріляти, металеві кульки влучили по двох учнях.Вчителька навчального закладу сповістила про інцидент поліцію.На місце прибула слідчо-оперативна група Володимирського РВП.За цим фактом відомості внесено до ЄРДР за ч.4 ст.296 ККУ, санкція – позбавлення волі від 3 до 7 років. Деталі інциденту з’ясовують слідчі.