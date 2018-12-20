На Волині 18-річний хлопець у школі стріляв з пневматичного пістолета: кульки влучили по двох учнях

На Волині 18-річний хлопець у школі стріляв з пневматичного пістолета: кульки влучили по двох учнях
У Суходолах молодик прийшов до школи з пневматичним пістолетом: поліція розслідує інцидент.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Подія трапилась 6 березня у Володимирському районі.

Чоловік, 2007 року народження, хизувався перед учнями придбаною пневматичною зброєю: не дотримуючись правил безпеки, він почав стріляти, металеві кульки влучили по двох учнях.

Вчителька навчального закладу сповістила про інцидент поліцію.

На місце прибула слідчо-оперативна група Володимирського РВП.

За цим фактом відомості внесено до ЄРДР за ч.4 ст.296 ККУ, санкція – позбавлення волі від 3 до 7 років. Деталі інциденту з’ясовують слідчі.

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Теги: Волинь, школа, пістолет
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