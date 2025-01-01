Росія вночі атакувала Україну 67 ракетами та 194 дронами: вперше напад відбивали французькі винищувачі

Росія вночі атакувала Україну 67 ракетами та 194 дронами: вперше напад відбивали французькі винищувачі
У ніч на 7 березня росіяни здійснили комбінований удар ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування по об’єктах критичної інфраструктури. Основний акцент удару - по об’єктах газовидобувної промисловості України.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За попередніми даними, радіотехнічними військами було виявлено та здійснено супровід 261 засобу повітряного нападу противника - 67 ракет різних типів та 194 ударних БпЛА та безпілотників-імітаторів різних типів, зокрема:

35 крилатих ракет Х-101/Х-55см;

8 крилатих ракет Калібр;

3 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

4 зенітних керованих ракет С-300;

8 керованих авіаційних ракет Х-59/69;

194 ударних БпЛА типу Shahed та дрони-імітатори інших типів.

Повітряний напад противника відбивали зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони. Також залучалась і винищувальна авіація, зокрема літаки F-16 та Mirage-2000. Французькі винищувачі, які лише місяць тому прибули в Україну, уперше взяли участь у відбитті ворожої повітряної атаки.

Станом на 10:00 підтверджено збиття 134 повітряні цілі:

25 крилатих ракет Х-101/Х-55см;

8 крилатих ракет Калібр;

1 керованої авіаційної ракети Х-59/69;

100 ударних БпЛА типу Shahed (дронів інших типів).

Крім того, до 10 ворожих ракет (не входять у статистику збитих) - не досягли своїх цілей. 86 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені, без негативних наслідків.

Російські війська цієї ночі втретє від початку року запустили крилаті ракети з акваторії Чорного моря, ця атака стала наймасовішою цьогоріч - майже 20 ракет.

Ворог атакував енергетичну і газову інфраструктуру в різних регіонах України. Наразі вживаються всі необхідні заходи для стабілізації енерго- і газопостачання, але ситуація в енергосистемі може змінюватися.

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Теги: Україна, росія, війна
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