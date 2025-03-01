Росіяни прорвалися через український рубіж оборони в районі Суджі





Про це



"Відбувся прорив (українського – УП) району блокування. Якщо коротко, це територія, де наші підрозділи намагаються стримувати ворога, щоб не опинитися під загрозою часткового або повного оточення.



Це сталося не раптово, а поступово й планомірно. Ще до Нового року росіяни зайшли на Курилівку (село південніше Суджі – УП), де одна з наших бригад залишила позиції. Після цього противник накопичував сили й систематично проводив штурмові дії. Вчора та позавчора ( 6 та 5 березня – УП) зробили ривок – ось і результат", - йдеться в повідомленні.



За словами співрозмовника УП з одного з підрозділів, що діє в цьому районі на Курщині, наразі Сили оборони намагаються стабілізувати ситуацію.



"Зараз ми намагаємося стабілізувати ситуацію, щоб противник не міг остаточно закрити шляхи сполучення".



Ймовірно, росіяни пішли на прорив під Суджею, аби отримати ще один шлях просування до ключової дороги українського угруповання на Курщині – Суми-Юнаківка-Суджа (тепер – з півдня). З початку січня 2025-го вони намагаються взяти цю дорогу під контроль. Наприкінці лютого росіяни зробили першу спробу наблизитися до цієї дороги з півночі – через село Новеньке.



2 березня DeepState повідомили, що ситуація у Курській області Росії для українських сил оборони продовжує загострюватися.



Російські війська зосередили зусилля на вогневому контролі логістичних шляхів ЗСУ. Проте, з українського боку не було вжито достатніх заходів для протидії цій загрозі.



В ніч на 7 березня аналітичний проєкт DeepState повідомив про просування російських військ на Харківщині та Курській області Росії. За їхньою інформацією, окупанти просунулися біля Курилівки в Курській області та Фиголівки на Харківщині.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російська армія прорвалася через український рубіж оборони південніше Суджі в Курській області. Сили оборони намагаються стабілізувати ситуацію.Про це повідомив співрозмовник УП в одному з підрозділів у цьому районі Курщини."Відбувся прорив (українського – УП) району блокування. Якщо коротко, це територія, де наші підрозділи намагаються стримувати ворога, щоб не опинитися під загрозою часткового або повного оточення.Це сталося не раптово, а поступово й планомірно. Ще до Нового року росіяни зайшли на Курилівку (село південніше Суджі – УП), де одна з наших бригад залишила позиції. Після цього противник накопичував сили й систематично проводив штурмові дії. Вчора та позавчора ( 6 та 5 березня – УП) зробили ривок – ось і результат", - йдеться в повідомленні.За словами співрозмовника УП з одного з підрозділів, що діє в цьому районі на Курщині, наразі Сили оборони намагаються стабілізувати ситуацію."Зараз ми намагаємося стабілізувати ситуацію, щоб противник не міг остаточно закрити шляхи сполучення".Ймовірно, росіяни пішли на прорив під Суджею, аби отримати ще один шлях просування до ключової дороги українського угруповання на Курщині – Суми-Юнаківка-Суджа (тепер – з півдня). З початку січня 2025-го вони намагаються взяти цю дорогу під контроль. Наприкінці лютого росіяни зробили першу спробу наблизитися до цієї дороги з півночі – через село Новеньке.2 березня DeepState повідомили, що ситуація у Курській області Росії для українських сил оборони продовжує загострюватися.Російські війська зосередили зусилля на вогневому контролі логістичних шляхів ЗСУ. Проте, з українського боку не було вжито достатніх заходів для протидії цій загрозі.В ніч на 7 березня аналітичний проєкт DeepState повідомив про просування російських військ на Харківщині та Курській області Росії. За їхньою інформацією, окупанти просунулися біля Курилівки в Курській області та Фиголівки на Харківщині.

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