Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Юрієм Криворучком

Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Юрієм Криворучком
8 березня відбудеться прощання з військовослужбовцем Юрієм Криворучком.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

У суботу, 8 березня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування Криворучка Юрія Олеговича (17.04.1982 року народження), який загинув 3 березня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Шевченко Донецької області.

Поховають Героя на кладовищі у селі Клепачів.

Щирі співчуття рідним та близьким!

Вічна пам’ять, честь та шана Герою!

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Теги: Україна, росія, війна, Волинь
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