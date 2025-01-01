Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Юрієм Криворучком

Юрієм Криворучком.



Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



У суботу, 8 березня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування Криворучка Юрія Олеговича (17.04.1982 року народження), який загинув 3 березня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Шевченко Донецької області.



Поховають Героя на кладовищі у селі Клепачів.



Щирі співчуття рідним та близьким!



Вічна пам’ять, честь та шана Герою!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 8 березня відбудеться прощання з військовослужбовцемПро це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.У суботу, 8 березня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування Криворучка Юрія Олеговича (17.04.1982 року народження), який загинув 3 березня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Шевченко Донецької області.Поховають Героя на кладовищі у селі Клепачів.Щирі співчуття рідним та близьким!Вічна пам’ять, честь та шана Герою!

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