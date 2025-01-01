На Волині чоловік отримав 6 років в’язниці за крадіжку коня





У судовому рішенні йдеться, що чоловік – військовий. Минулого року він уже притягувався до відповідальності за крадіжку велосипеда на Київщині.



Тоді обійшовся умовним терміном на три роки. Однак це не завадило йому піти на новий злочин.



Історія крадіжки

У ніч на 15 червня 2024 року обвинувачений, взявши на допомогу товариша, вирішив викрасти коня. Було це у селі Шменьки Ковельського району.



Чоловіки знали, де знаходиться пасовище, і були впевнені, що їх ніхто не бачить. Тихо підвівши 20-річного коричневого коня, вони привели його в сарай, а вже наступного дня продали невідомому покупцеві за 15 000 гривень.



Гроші спритники поділили порівну та витратили.



Рішення суду

Обвинувачений визнав свою вину та запевнив, що розкаюється. Проте суд врахував його кримінальне минуле та виніс вирок – 6 років позбавлення волі, частково приєднавши невідбуту частину покарання за попереднім вироком.



Що зі спільником?

Товариша підсудного, який разом із ним пішов на крадіжку, засудили ще в грудні,



А знайшли злочинців завдяки тому, що їхній покупець виклав оголошення вже про продаж придбаного в них коня. Саме за тим оголошенням потерпіла впізнала тварину, звернувшись до правоохоронців. Кінь у підсумку опинився у справжньої власниці, а горе-ділки зобов’язалися повернути покупцеві кошти.



Покарання товаришу суд призначив значно легше. Оскільки раніше він не був судимий – отримав два роки умовно.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Старовижівський районний суд виніс вирок волинянину, який разом із товаришем викрав коня з пасовища та продав його.У судовому рішенні йдеться, що чоловік – військовий. Минулого року він уже притягувався до відповідальності за крадіжку велосипеда на Київщині.Тоді обійшовся умовним терміном на три роки. Однак це не завадило йому піти на новий злочин.У ніч на 15 червня 2024 року обвинувачений, взявши на допомогу товариша, вирішив викрасти коня. Було це у селі Шменьки Ковельського району.Чоловіки знали, де знаходиться пасовище, і були впевнені, що їх ніхто не бачить. Тихо підвівши 20-річного коричневого коня, вони привели його в сарай, а вже наступного дня продали невідомому покупцеві за 15 000 гривень.Гроші спритники поділили порівну та витратили.Обвинувачений визнав свою вину та запевнив, що розкаюється. Проте суд врахував його кримінальне минуле та виніс вирок – 6 років позбавлення волі, частково приєднавши невідбуту частину покарання за попереднім вироком.Товариша підсудного, який разом із ним пішов на крадіжку, засудили ще в грудні, пишуть Волинські Новини. Він розповів, що ідея з крадіжкою виникла спонтанно – за чаркою.А знайшли злочинців завдяки тому, що їхній покупець виклав оголошення вже про продаж придбаного в них коня. Саме за тим оголошенням потерпіла впізнала тварину, звернувшись до правоохоронців. Кінь у підсумку опинився у справжньої власниці, а горе-ділки зобов’язалися повернути покупцеві кошти.Покарання товаришу суд призначив значно легше. Оскільки раніше він не був судимий – отримав два роки умовно.

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