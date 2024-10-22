На Волині збільшилася кількість шкіл і дитсадків, які працюють дистанційно через ГРВІ

На Волині збільшилася кількість шкіл і дитсадків, які працюють дистанційно через ГРВІ
Станом на 7 березня епідпоріг на Волині перевищено на 78%. У порівнянні із початком тижня, в області збільшилася кількість шкіл і окремих класів, які перейшли на дистанційне навчання.

Епідситуацію на Волині обговорили під час позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, пише Суспільне.

За даними епідеміологів, найбільше хворих реєструють у Луцькому та Ковельському районах, найменше — у Камінь-Каширському. У відділеннях інтенсивної терапії та реанімації перебуває 5 пацієнтів із ускладненнями від грипу та ГРВІ, двоє з них — на апараті штучної вентиляції легень.

Яка ситуація із захворюваністю у навчальних закладах
За останній тиждень на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції захворіли майже 10 тисяч волинян, 60% із них — діти до 17 років.

Наразі на дистанційне навчання переведено 43 школи та 139 окремих класів у всіх районах області. Також через високий рівень захворюваності серед дітей і вихователів закрили 8 закладів дошкільної освіти: два у Камінь-Каширському, чотири у Ковельському та два у Луцькому районах. На початку тижня в області не працювали три дитсадки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, хворі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Досьє Христецької. Епізод перший: фіктивна няня
Суд над Христецькою: 15 спроб і 2 нагадування від журналістів
«Калінка-малінка» або чому відомий волинський забудовник рекламується російською. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині збільшилася кількість шкіл і дитсадків, які працюють дистанційно через ГРВІ
Сьогодні, 15:05
У Рівному затримали російську агентку, яка готувала теракт біля ТЦК
Сьогодні, 14:30
На Волині чоловік отримав 6 років в’язниці за крадіжку коня
Сьогодні, 14:05
Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Юрієм Криворучком
Сьогодні, 13:45
Росіяни прорвалися через український рубіж оборони в районі Суджі
Сьогодні, 13:11
Схожі новини
Через ГРВІ на Волині закрили 11 дитсадків, пів сотні шкіл - на дистанційному навчанні Через ГРВІ на Волині закрили 11 дитсадків, пів сотні шкіл - на дистанційному навчанні
27 лютий, 14:04
На Волині за тиждень перехворіли на ГРВІ понад 4 тисячі людей На Волині за тиждень перехворіли на ГРВІ понад 4 тисячі людей
22 жовтень, 2024, 18:03
На Волині зросла кількість хворих на ГРВІ На Волині зросла кількість хворих на ГРВІ
17 лютий, 2023, 14:34
Кількість хворих на COVID-19 на Волині зросла Кількість хворих на COVID-19 на Волині зросла
23 січень, 2023, 14:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині збільшилася кількість шкіл і дитсадків, які працюють дистанційно через ГРВІ
Сьогодні, 15:05
 0
Чому варто використовувати маркетплейс UUB для участі в тендерах
Сьогодні, 14:58
 0
У Рівному затримали російську агентку, яка готувала теракт біля ТЦК
Сьогодні, 14:30
 0
На Волині чоловік отримав 6 років в’язниці за крадіжку коня
Сьогодні, 14:05
 0
Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Юрієм Криворучком
Сьогодні, 13:45
 0
Медіа
відео
1/8