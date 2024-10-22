На Волині збільшилася кількість шкіл і дитсадків, які працюють дистанційно через ГРВІ
Сьогодні, 15:05
Станом на 7 березня епідпоріг на Волині перевищено на 78%. У порівнянні із початком тижня, в області збільшилася кількість шкіл і окремих класів, які перейшли на дистанційне навчання.
Епідситуацію на Волині обговорили під час позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, пише Суспільне.
За даними епідеміологів, найбільше хворих реєструють у Луцькому та Ковельському районах, найменше — у Камінь-Каширському. У відділеннях інтенсивної терапії та реанімації перебуває 5 пацієнтів із ускладненнями від грипу та ГРВІ, двоє з них — на апараті штучної вентиляції легень.
Яка ситуація із захворюваністю у навчальних закладах
За останній тиждень на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції захворіли майже 10 тисяч волинян, 60% із них — діти до 17 років.
Наразі на дистанційне навчання переведено 43 школи та 139 окремих класів у всіх районах області. Також через високий рівень захворюваності серед дітей і вихователів закрили 8 закладів дошкільної освіти: два у Камінь-Каширському, чотири у Ковельському та два у Луцькому районах. На початку тижня в області не працювали три дитсадки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Епідситуацію на Волині обговорили під час позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, пише Суспільне.
За даними епідеміологів, найбільше хворих реєструють у Луцькому та Ковельському районах, найменше — у Камінь-Каширському. У відділеннях інтенсивної терапії та реанімації перебуває 5 пацієнтів із ускладненнями від грипу та ГРВІ, двоє з них — на апараті штучної вентиляції легень.
Яка ситуація із захворюваністю у навчальних закладах
За останній тиждень на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції захворіли майже 10 тисяч волинян, 60% із них — діти до 17 років.
Наразі на дистанційне навчання переведено 43 школи та 139 окремих класів у всіх районах області. Також через високий рівень захворюваності серед дітей і вихователів закрили 8 закладів дошкільної освіти: два у Камінь-Каширському, чотири у Ковельському та два у Луцькому районах. На початку тижня в області не працювали три дитсадки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині збільшилася кількість шкіл і дитсадків, які працюють дистанційно через ГРВІ
Сьогодні, 15:05
На Волині чоловік отримав 6 років в’язниці за крадіжку коня
Сьогодні, 14:05
Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Юрієм Криворучком
Сьогодні, 13:45