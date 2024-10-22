На Волині збільшилася кількість шкіл і дитсадків, які працюють дистанційно через ГРВІ





Епідситуацію на Волині обговорили під час позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, пише



За даними епідеміологів, найбільше хворих реєструють у Луцькому та Ковельському районах, найменше — у Камінь-Каширському. У відділеннях інтенсивної терапії та реанімації перебуває 5 пацієнтів із ускладненнями від грипу та ГРВІ, двоє з них — на апараті штучної вентиляції легень.



Яка ситуація із захворюваністю у навчальних закладах

За останній тиждень на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції захворіли майже 10 тисяч волинян, 60% із них — діти до 17 років.



Наразі на дистанційне навчання переведено 43 школи та 139 окремих класів у всіх районах області. Також через високий рівень захворюваності серед дітей і вихователів закрили 8 закладів дошкільної освіти: два у Камінь-Каширському, чотири у Ковельському та два у Луцькому районах. На початку тижня в області не працювали три дитсадки.

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