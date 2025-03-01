У МЗС розкрили головні теми переговорів між Україною і США в Саудівській Аравії

Георгій Тихий заявив, що переговори України і США у Саудівській Аравії наступного тижня стосуватимуться двосторонніх відносин та шляху до миру в Україні.



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"Порядок денний: українсько-американські двосторонні відносини, наше стратегічне партнерство, його подальший розвиток. І звісно у центрі розмови – шлях до миру. Україна конструктивно налаштована, готова і прагне миру як ніхто інший у світі. І ми хочемо швидко відновлювати мир", - йдеться в повідомленні.



Він зазначив, що українсько-американського діалогу триває. За його словами, команда, що супроводжуватиме президента Володимира Зеленського, залишиться у Саудівській Аравії для переговорів з американською стороною.



Він додав, що Україні не відомо нічого про те, що у Саудівській Аравії будуть росіяни.



"Ми такої інформації не отримували. Виходимо з того, що у Саудівській Аравії мають відбутися двосторонні українсько-американські консультації, зустріч, діалог", – зауважив речник МЗС.



Наступного тижня в Саудівській Аравії відбудуться переговори між делегаціями України та США щодо російсько-української війни.

Український посадовець на умовах анонімності повідомив агентству AFP, що глава Офісу президента України Андрій Єрмак очолить українську делегацію, до якої також може увійти міністр оборони Рустем Умеров.



З боку США, за даними ЗМІ, будуть глава Держдепартаменту Марко Рубіо, радник з нацбезпеки Майк Волц та спецпосланник президента США Стів Віткофф.



Видання Axios повідомило, що зустріч відбудеться у середу, 12 березня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Речник Міністерства закордонних справзаявив, що переговори України і США у Саудівській Аравії наступного тижня стосуватимуться двосторонніх відносин та шляху до миру в Україні.Про це пише "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна"."Порядок денний: українсько-американські двосторонні відносини, наше стратегічне партнерство, його подальший розвиток. І звісно у центрі розмови – шлях до миру. Україна конструктивно налаштована, готова і прагне миру як ніхто інший у світі. І ми хочемо швидко відновлювати мир", - йдеться в повідомленні.Він зазначив, що українсько-американського діалогу триває. За його словами, команда, що супроводжуватиме президента Володимира Зеленського, залишиться у Саудівській Аравії для переговорів з американською стороною.Він додав, що Україні не відомо нічого про те, що у Саудівській Аравії будуть росіяни."Ми такої інформації не отримували. Виходимо з того, що у Саудівській Аравії мають відбутися двосторонні українсько-американські консультації, зустріч, діалог", – зауважив речник МЗС.Наступного тижня в Саудівській Аравії відбудуться переговори між делегаціями України та США щодо російсько-української війни.Український посадовець на умовах анонімності повідомив агентству AFP, що глава Офісу президента України Андрій Єрмак очолить українську делегацію, до якої також може увійти міністр оборониЗ боку США, за даними ЗМІ, будуть глава Держдепартаменту, радник з нацбезпекита спецпосланник президента СШАВидання Axios повідомило, що зустріч відбудеться у середу, 12 березня.

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