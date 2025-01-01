Шахрай видурив у двох луцьких пенсіонерок понад 200 тисяч гривень: як це сталося









Схема обману

Як встановило слідство, чоловік разом з невідомою нині спільницею телефонували випадковим пенсіонерам, видаючи себе за медичних працівників.



Вони розповідав жертвам, що їхня близька людина потрапила в ДТП і потребує негайної дороговартісної операції. Після цього шахрай, називаючись чужим ім’ям, забирав у стареньких гроші нібито для оплати медичних послуг.



Деталі злочинів

Так, 4 грудня 2024 року спільниця обвинуваченого зателефонувала літній жінці, представившись медсестрою травматологічного відділення Луцької міської лікарні.



Жертві повідомили, що її донька потрапила в аварію та їй терміново потрібна операція вартістю 3 000 доларів США. Пенсіонерка зазначила, що має лише 24 000 гривень, 800 євро та 500 доларів США.



Шахраї переконали її передати кошти «медичному кур’єру», який мав прибути за адресою її проживання. Того ж дня підсудний, назвавшись іншим ім’ям, забрав гроші, після чого зник.



А 26 грудня 2024 року зловмисники знову використали цю ж схему. Шахрай зателефонував іншій літній жінці, видаючи себе за лікаря. Їй повідомили, що її онука потребує термінової операції у Львові на суму 4 000 доларів США.



Потерпіла відповіла, що має 2 750 доларів, які передасть довіреній особі. За кілька годин обвинувачений прибув за адресою потерпілої, назвався працівником стоматологічної клініки, де нібито працює її донька, та забрав гроші.



Того ж дня, перебуваючи у квартирі потерпілої, зловмисник непомітно викрав додатково 5 500 гривень із поверхні ліжка. Таким чином, загальна сума викрадених коштів у потерпілої склала понад 115 000 гривень.



Судовий вирок

Суд врахував, що обвинувачений визнав провину, розкаявся та частково відшкодував збитки. Проте злочин був вчинений щодо осіб похилого віку, що стало обтяжуючою обставиною.



Шахрая засудили до п’яти років позбавлення волі. Крім того, він зобов’язаний компенсувати потерпілим матеріальну та моральну шкоду на загальну суму понад 90 тисяч гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцький міськрайонний суд розглянув справу щодо чоловіка, який за схемою «ваш родич у біді» видурював гроші у літніх людей. Вирок злочинцю винесли днями , 3 березня. Але свої шахрайства він вчиняв ще кілька місяців тому – у грудні 2024 року.Як встановило слідство, чоловік разом з невідомою нині спільницею телефонували випадковим пенсіонерам, видаючи себе за медичних працівників.Вони розповідав жертвам, що їхня близька людина потрапила в ДТП і потребує негайної дороговартісної операції. Після цього шахрай, називаючись чужим ім’ям, забирав у стареньких гроші нібито для оплати медичних послуг.Так, 4 грудня 2024 року спільниця обвинуваченого зателефонувала літній жінці, представившись медсестрою травматологічного відділення Луцької міської лікарні.Жертві повідомили, що її донька потрапила в аварію та їй терміново потрібна операція вартістю 3 000 доларів США. Пенсіонерка зазначила, що має лише 24 000 гривень, 800 євро та 500 доларів США.Шахраї переконали її передати кошти «медичному кур’єру», який мав прибути за адресою її проживання. Того ж дня підсудний, назвавшись іншим ім’ям, забрав гроші, після чого зник.А 26 грудня 2024 року зловмисники знову використали цю ж схему. Шахрай зателефонував іншій літній жінці, видаючи себе за лікаря. Їй повідомили, що її онука потребує термінової операції у Львові на суму 4 000 доларів США.Потерпіла відповіла, що має 2 750 доларів, які передасть довіреній особі. За кілька годин обвинувачений прибув за адресою потерпілої, назвався працівником стоматологічної клініки, де нібито працює її донька, та забрав гроші.Того ж дня, перебуваючи у квартирі потерпілої, зловмисник непомітно викрав додатково 5 500 гривень із поверхні ліжка. Таким чином, загальна сума викрадених коштів у потерпілої склала понад 115 000 гривень.Суд врахував, що обвинувачений визнав провину, розкаявся та частково відшкодував збитки. Проте злочин був вчинений щодо осіб похилого віку, що стало обтяжуючою обставиною.Шахрая засудили до п’яти років позбавлення волі. Крім того, він зобов’язаний компенсувати потерпілим матеріальну та моральну шкоду на загальну суму понад 90 тисяч гривень.

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