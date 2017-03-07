211-та річниця з дня народження Тараса Шевченка: які заходи заплановані у Луцьку

211-та річниця з дня народження Тараса Шевченка: які заходи заплановані у Луцьку
У Луцьку до 211-ї річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка та 164-ї річниці від дня його смерті запланували низку заходів, які заплановані на 9 і 10 березня.

Про це 7 березня повідомили на сайті Луцької міської ради, пише Суспільне.

9 березня в межах благодійної акції на підтримку Збройних сил України відбудеться захід “Борітеся — поборете...”:

11:00 — акція “Прийди зі своїм “Кобзарем” (пр. Волі, 13);

12.00 - покладання квітів до пам'ятника Т.Г.Шевченку на проспекті Волі.

10 березня об 11:00 відбудеться панахида та покладання квітів до пам’ятника Т.Г.Шевченку на проспекті Волі.

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Теги: Шевченко, Луцьк, заходи
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