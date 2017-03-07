211-та річниця з дня народження Тараса Шевченка: які заходи заплановані у Луцьку





Про це 7 березня повідомили на сайті Луцької міської ради, пише



9 березня в межах благодійної акції на підтримку Збройних сил України відбудеться захід “Борітеся — поборете...”:



11:00 — акція “Прийди зі своїм “Кобзарем” (пр. Волі, 13);



12.00 - покладання квітів до пам'ятника Т.Г.Шевченку на проспекті Волі.



10 березня об 11:00 відбудеться панахида та покладання квітів до пам’ятника Т.Г.Шевченку на проспекті Волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку до 211-ї річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка та 164-ї річниці від дня його смерті запланували низку заходів, які заплановані на 9 і 10 березня.Про це 7 березня повідомили на сайті Луцької міської ради, пише Суспільне 9 березня в межах благодійної акції на підтримку Збройних сил України відбудеться захід “Борітеся — поборете...”:11:00 — акція “Прийди зі своїм “Кобзарем” (пр. Волі, 13);12.00 - покладання квітів до пам'ятника Т.Г.Шевченку на проспекті Волі.10 березня об 11:00 відбудеться панахида та покладання квітів до пам’ятника Т.Г.Шевченку на проспекті Волі.

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