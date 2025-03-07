Наше завдання - примусити росію зупинити війну, - Зеленський після нічного обстрілу

Володимир Зеленський наголосив, що першими кроками для встановлення реального миру має бути примус Росії до припинення ударів.



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"І це реально проконтролювати. Тишу в небі – заборону на використання ракет, далекобійних дронів та авіабомб. А також тишу на морі – реальну гарантію нормального судноплавства. Україна готова пройти шлях до миру, і саме Україна хоче миру з першої ж секунди цієї війни. Завдання – примусити Росію зупинити війну", - сказав Зеленський.



Він нагадав, що минулої ночі російська армія здійснила чергову масовану атаку проти нашої енергетики. Під ударом були різні об’єкти в кількох регіонах – на Одещині, Полтавщині, Чернігівщині, Тернопільщині. Загалом росіяни застосували майже 70 ракет – крилатих та балістичних, а також майже 200 ударних дронів.



"Усе це – проти інфраструктури, яка забезпечує нормальне життя. Зараз усюди, де потрібно, тривають ремонтні та відновлювальні роботи. На жаль, є пошкодження і звичайних житлових будівель. У Харкові російська ракета влучила поруч із будинком. Люди постраждали. Надається необхідна допомога", - сказав Зеленський.



Він також зазначив, що для захисту українського неба сьогодні були задіяні літаки F-16 і надані Францією Mirage-2000. Зокрема "міражі" успішно відпрацювали проти російських крилатих ракет. Президент подякував за результат нашим зенітним ракетним військам, армійській авіації, і всім наші підрозділам РЕБ та мобільним вогневим групам.



Російські війська цієї ночі втретє від початку року запустили крилаті ракети з акваторії Чорного моря, ця атака стала наймасовішою цьогоріч - майже 20 ракет.



Ворог атакував енергетичну і газову інфраструктуру в різних регіонах України. Наразі вживаються всі необхідні заходи для стабілізації енерго- і газопостачання, але ситуація в енергосистемі може змінюватися.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентнаголосив, що першими кроками для встановлення реального миру має бути примус Росії до припинення ударів.Про це пише LB.ua "І це реально проконтролювати. Тишу в небі – заборону на використання ракет, далекобійних дронів та авіабомб. А також тишу на морі – реальну гарантію нормального судноплавства. Україна готова пройти шлях до миру, і саме Україна хоче миру з першої ж секунди цієї війни. Завдання – примусити Росію зупинити війну", - сказав Зеленський.Він нагадав, що минулої ночі російська армія здійснила чергову масовану атаку проти нашої енергетики. Під ударом були різні об’єкти в кількох регіонах – на Одещині, Полтавщині, Чернігівщині, Тернопільщині. Загалом росіяни застосували майже 70 ракет – крилатих та балістичних, а також майже 200 ударних дронів."Усе це – проти інфраструктури, яка забезпечує нормальне життя. Зараз усюди, де потрібно, тривають ремонтні та відновлювальні роботи. На жаль, є пошкодження і звичайних житлових будівель. У Харкові російська ракета влучила поруч із будинком. Люди постраждали. Надається необхідна допомога", - сказав Зеленський.Він також зазначив, що для захисту українського неба сьогодні були задіяні літаки F-16 і надані Францією Mirage-2000. Зокрема "міражі" успішно відпрацювали проти російських крилатих ракет. Президент подякував за результат нашим зенітним ракетним військам, армійській авіації, і всім наші підрозділам РЕБ та мобільним вогневим групам.Російські війська цієї ночі втретє від початку року запустили крилаті ракети з акваторії Чорного моря, ця атака стала наймасовішою цьогоріч - майже 20 ракет.Ворог атакував енергетичну і газову інфраструктуру в різних регіонах України. Наразі вживаються всі необхідні заходи для стабілізації енерго- і газопостачання, але ситуація в енергосистемі може змінюватися.

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