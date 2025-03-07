Наше завдання - примусити росію зупинити війну, - Зеленський після нічного обстрілу

Наше завдання - примусити росію зупинити війну, - Зеленський після нічного обстрілу
Президент Володимир Зеленський наголосив, що першими кроками для встановлення реального миру має бути примус Росії до припинення ударів.

Про це пише LB.ua.

"І це реально проконтролювати. Тишу в небі – заборону на використання ракет, далекобійних дронів та авіабомб. А також тишу на морі – реальну гарантію нормального судноплавства. Україна готова пройти шлях до миру, і саме Україна хоче миру з першої ж секунди цієї війни. Завдання – примусити Росію зупинити війну", - сказав Зеленський.

Він нагадав, що минулої ночі російська армія здійснила чергову масовану атаку проти нашої енергетики. Під ударом були різні об’єкти в кількох регіонах – на Одещині, Полтавщині, Чернігівщині, Тернопільщині. Загалом росіяни застосували майже 70 ракет – крилатих та балістичних, а також майже 200 ударних дронів.

"Усе це – проти інфраструктури, яка забезпечує нормальне життя. Зараз усюди, де потрібно, тривають ремонтні та відновлювальні роботи. На жаль, є пошкодження і звичайних житлових будівель. У Харкові російська ракета влучила поруч із будинком. Люди постраждали. Надається необхідна допомога", - сказав Зеленський.

Він також зазначив, що для захисту українського неба сьогодні були задіяні літаки F-16 і надані Францією Mirage-2000. Зокрема "міражі" успішно відпрацювали проти російських крилатих ракет. Президент подякував за результат нашим зенітним ракетним військам, армійській авіації, і всім наші підрозділам РЕБ та мобільним вогневим групам.

Російські війська цієї ночі втретє від початку року запустили крилаті ракети з акваторії Чорного моря, ця атака стала наймасовішою цьогоріч - майже 20 ракет.

Ворог атакував енергетичну і газову інфраструктуру в різних регіонах України. Наразі вживаються всі необхідні заходи для стабілізації енерго- і газопостачання, але ситуація в енергосистемі може змінюватися.

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Теги: Україна, росія, війна
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