Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 березня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 березня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 8 березня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 8 березня

Луцьк

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 16-18° тепла.

Область

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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