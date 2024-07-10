Від отриманих на війні поранень помер воїн з Луцька Руслан Пилипюк
Сьогодні, 20:35
Волинь та Луцька громада зазнала ще однієї втрати - внаслідок травм, отриманих під час бойового завдання, помер воїн-краянин.
Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Лучанин Пилипюк Руслан Вікторович, 07.08.1978 року народження проходив військову службу за контрактом і був зарахований до особового складу військової частини на посаду водія-електрика 2 реактивного артилерійського взводу реактивної артилерійської батареї.
Штаб-сержант Пилипюк Руслан Вікторович помер 06.03.2025 року у реанімаційному відділенні Міської клінічної лікарні номер 16 Дніпровської міської ради від поранень, отриманих під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Торецьк Донецької області.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
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Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Лучанин Пилипюк Руслан Вікторович, 07.08.1978 року народження проходив військову службу за контрактом і був зарахований до особового складу військової частини на посаду водія-електрика 2 реактивного артилерійського взводу реактивної артилерійської батареї.
Штаб-сержант Пилипюк Руслан Вікторович помер 06.03.2025 року у реанімаційному відділенні Міської клінічної лікарні номер 16 Дніпровської міської ради від поранень, отриманих під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Торецьк Донецької області.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
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