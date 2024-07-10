Від отриманих на війні поранень помер воїн з Луцька Руслан Пилипюк

Від отриманих на війні поранень помер воїн з Луцька Руслан Пилипюк
Волинь та Луцька громада зазнала ще однієї втрати - внаслідок травм, отриманих під час бойового завдання, помер воїн-краянин.

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Лучанин Пилипюк Руслан Вікторович, 07.08.1978 року народження проходив військову службу за контрактом і був зарахований до особового складу військової частини на посаду водія-електрика 2 реактивного артилерійського взводу реактивної артилерійської батареї.

Штаб-сержант Пилипюк Руслан Вікторович помер 06.03.2025 року у реанімаційному відділенні Міської клінічної лікарні номер 16 Дніпровської міської ради від поранень, отриманих під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Торецьк Донецької області.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, втрата, смерть, поранення, Руслан Пилипюк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Досьє Христецької. Епізод перший: фіктивна няня
Суд над Христецькою: 15 спроб і 2 нагадування від журналістів
«Калінка-малінка» або чому відомий волинський забудовник рекламується російською. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росіянину, який вбив двох українських військових, дали довічне. Один із воїнів похований на Волині
Сьогодні, 21:16
Від отриманих на війні поранень помер воїн з Луцька Руслан Пилипюк
Сьогодні, 20:35
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 березня
Сьогодні, 20:00
Формат «Рамштайн» тепер очолюватимуть Німеччина і Велика Британія
Сьогодні, 19:09
Наше завдання - примусити росію зупинити війну, - Зеленський після нічного обстрілу
Сьогодні, 18:00
Схожі новини
На Донеччині загинув воїн-лучанин Юрій Футала На Донеччині загинув воїн-лучанин Юрій Футала
10 липень, 2024, 20:35
Біля Бахмута загинув лучанин Ігор Шевчук Біля Бахмута загинув лучанин Ігор Шевчук
05 травень, 2023, 22:32
На війні з Росією загинув 23-річний волинянин Тарас Меліс На війні з Росією загинув 23-річний волинянин Тарас Меліс
02 грудень, 2022, 21:25
На Донеччині загинув сапер із Луцька Юрій Криворучко На Донеччині загинув сапер із Луцька Юрій Криворучко
05 березень, 21:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росіянину, який вбив двох українських військових, дали довічне. Один із воїнів похований на Волині
Сьогодні, 21:16
 0
Від отриманих на війні поранень помер воїн з Луцька Руслан Пилипюк
Сьогодні, 20:35
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 березня
Сьогодні, 20:00
 0
Формат «Рамштайн» тепер очолюватимуть Німеччина і Велика Британія
Сьогодні, 19:09
 0
Наше завдання - примусити росію зупинити війну, - Зеленський після нічного обстрілу
Сьогодні, 18:00
 0
Медіа
відео
1/8