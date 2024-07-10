Від отриманих на війні поранень помер воїн з Луцька Руслан Пилипюк

Волинь та Луцька громада зазнала ще однієї втрати - внаслідок травм, отриманих під час бойового завдання, помер воїн-краянин.Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.Лучанин, 07.08.1978 року народження проходив військову службу за контрактом і був зарахований до особового складу військової частини на посаду водія-електрика 2 реактивного артилерійського взводу реактивної артилерійської батареї.Штаб-сержант Пилипюк Руслан Вікторович помер 06.03.2025 року у реанімаційному відділенні Міської клінічної лікарні номер 16 Дніпровської міської ради від поранень, отриманих під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Торецьк Донецької області.