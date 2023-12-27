На Волині пацієнтці замінили серцевий клапан без розрізу грудної клітини. ВІДЕО





Про це Володимир Танський.



З його слів, 7 березня хірургічне втручання, яке тривало майже дві години, провели для 83-річної Лариси Король. Пацієнтку оперувала команда з 10 фахівців.



Волинянка скаржилася на високий артеріальний тиск і слабкість. У кардіохірургічному центрі жінці поставили діагноз "критичний аортальний стеноз".



"Останнім часом почала голова крутитися, почала падати. Три роки тому я перенесла важку форму коронавірусу, три дні була без свідомості. Різко з’явилася гіпертонія, а я все життя була на низькому тиску. Щоб не робили, нічого не давало покращення. Пролежала, мене лікували, і прийшли клапани", — сказала пацієнтка.



Перед оперативним втручанням журналісти поспілкувалися з Ларисою Король. Вона розповіла: хвилюється, аби все минуло добре. "Настрій так, відкрито скажу: — що заробила в Бога, те й буде. Тому що біблійний вік 80 років, а кожен наступний — подарунок від Бога", — зазначила волинянка.



Завідувач відділення мініінвазивної кардіохірургії та транскатетерних процедур Гліб Ємець, який приїхав на операцію з Києва, розповів: клапан замінили через невеликий розріз на стегні. Після операції, яка минула успішно, пацієнтка проведе деякий час у лікарні: за її станом спостерігатимуть лікарі.



Така заміна серцевого клапана без розрізу груднини, зазначив лікар, розрахована переважно на людей старшого віку, адже зменшує ризик ускладнень. Це — друга така операція на базі МТМО у Ковелі. Перша операція, а саме транскатетерна імплантація аортального клапана, відбулася у жовтні 2023 року.



"Ця операція — через стегнову артерію. Процедура вироблена для пацієнтів середнього або високого кардіохірургічного ризику, тому дуже літні люди мають на сьогодні завдяки сучасним технологіям продовжувати своє життя", — сказав кардіохірург.



Торік Волинь отримала три транскатетерні аортальні клапани. Вартість одного становить понад 300 тисяч гривень, розповів завідувач кардіологічного центру лікарні в Ковелі Володимир Танський.



"Ці клапани надає Міністерство охорони здоров'я за рахунок держбюджету. Сьогодні ці операції стають більш доступні для жителів Волинського регіону. Кількість клапанів обмежена, але кому підходить, тому й імплантуємо", — додав медик.



Лікар-кардіолог Гліб Ємець додав, що за 10 років в Україні провели майже 600 транскатетерних імплантацій аортальних клапанів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вдруге лікарі Ковельського міськрайонного територіального медоб’єднання (МТМО) спільно зі спеціалістами Київського центру дитячої кардіології та кардіохірургії виконали транскатетерну імплантацію аортального клапана (TAVI) — заміну клапана серця без розрізу грудної клітки.Про це Суспільному розповів завідувач кардіохірургічного центру Ковельського МТМОЗ його слів, 7 березня хірургічне втручання, яке тривало майже дві години, провели для 83-річноїПацієнтку оперувала команда з 10 фахівців.Волинянка скаржилася на високий артеріальний тиск і слабкість. У кардіохірургічному центрі жінці поставили діагноз "критичний аортальний стеноз"."Останнім часом почала голова крутитися, почала падати. Три роки тому я перенесла важку форму коронавірусу, три дні була без свідомості. Різко з’явилася гіпертонія, а я все життя була на низькому тиску. Щоб не робили, нічого не давало покращення. Пролежала, мене лікували, і прийшли клапани", — сказала пацієнтка.Перед оперативним втручанням журналісти поспілкувалися з Ларисою Король. Вона розповіла: хвилюється, аби все минуло добре. "Настрій так, відкрито скажу: — що заробила в Бога, те й буде. Тому що біблійний вік 80 років, а кожен наступний — подарунок від Бога", — зазначила волинянка.Завідувач відділення мініінвазивної кардіохірургії та транскатетерних процедур, який приїхав на операцію з Києва, розповів: клапан замінили через невеликий розріз на стегні. Після операції, яка минула успішно, пацієнтка проведе деякий час у лікарні: за її станом спостерігатимуть лікарі.Така заміна серцевого клапана без розрізу груднини, зазначив лікар, розрахована переважно на людей старшого віку, адже зменшує ризик ускладнень. Це — друга така операція на базі МТМО у Ковелі. Перша операція, а саме транскатетерна імплантація аортального клапана, відбулася у жовтні 2023 року."Ця операція — через стегнову артерію. Процедура вироблена для пацієнтів середнього або високого кардіохірургічного ризику, тому дуже літні люди мають на сьогодні завдяки сучасним технологіям продовжувати своє життя", — сказав кардіохірург.Торік Волинь отримала три транскатетерні аортальні клапани. Вартість одного становить понад 300 тисяч гривень, розповів завідувач кардіологічного центру лікарні в Ковелі"Ці клапани надає Міністерство охорони здоров'я за рахунок держбюджету. Сьогодні ці операції стають більш доступні для жителів Волинського регіону. Кількість клапанів обмежена, але кому підходить, тому й імплантуємо", — додав медик.Лікар-кардіолог Гліб Ємець додав, що за 10 років в Україні провели майже 600 транскатетерних імплантацій аортальних клапанів.

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