На Волині пацієнтці замінили серцевий клапан без розрізу грудної клітини. ВІДЕО

На Волині пацієнтці замінили серцевий клапан без розрізу грудної клітини. ВІДЕО
Вдруге лікарі Ковельського міськрайонного територіального медоб’єднання (МТМО) спільно зі спеціалістами Київського центру дитячої кардіології та кардіохірургії виконали транскатетерну імплантацію аортального клапана (TAVI) — заміну клапана серця без розрізу грудної клітки.

Про це Суспільному розповів завідувач кардіохірургічного центру Ковельського МТМО Володимир Танський.

З його слів, 7 березня хірургічне втручання, яке тривало майже дві години, провели для 83-річної Лариси Король. Пацієнтку оперувала команда з 10 фахівців.
На Волині пацієнтці замінили серцевий клапан без розрізу грудної клітини. ВІДЕО


Волинянка скаржилася на високий артеріальний тиск і слабкість. У кардіохірургічному центрі жінці поставили діагноз "критичний аортальний стеноз".

"Останнім часом почала голова крутитися, почала падати. Три роки тому я перенесла важку форму коронавірусу, три дні була без свідомості. Різко з’явилася гіпертонія, а я все життя була на низькому тиску. Щоб не робили, нічого не давало покращення. Пролежала, мене лікували, і прийшли клапани", — сказала пацієнтка.
На Волині пацієнтці замінили серцевий клапан без розрізу грудної клітини. ВІДЕО

Перед оперативним втручанням журналісти поспілкувалися з Ларисою Король. Вона розповіла: хвилюється, аби все минуло добре. "Настрій так, відкрито скажу: — що заробила в Бога, те й буде. Тому що біблійний вік 80 років, а кожен наступний — подарунок від Бога", — зазначила волинянка.

Завідувач відділення мініінвазивної кардіохірургії та транскатетерних процедур Гліб Ємець, який приїхав на операцію з Києва, розповів: клапан замінили через невеликий розріз на стегні. Після операції, яка минула успішно, пацієнтка проведе деякий час у лікарні: за її станом спостерігатимуть лікарі.
На Волині пацієнтці замінили серцевий клапан без розрізу грудної клітини. ВІДЕО

Така заміна серцевого клапана без розрізу груднини, зазначив лікар, розрахована переважно на людей старшого віку, адже зменшує ризик ускладнень. Це — друга така операція на базі МТМО у Ковелі. Перша операція, а саме транскатетерна імплантація аортального клапана, відбулася у жовтні 2023 року.

"Ця операція — через стегнову артерію. Процедура вироблена для пацієнтів середнього або високого кардіохірургічного ризику, тому дуже літні люди мають на сьогодні завдяки сучасним технологіям продовжувати своє життя", — сказав кардіохірург.
На Волині пацієнтці замінили серцевий клапан без розрізу грудної клітини. ВІДЕО

Торік Волинь отримала три транскатетерні аортальні клапани. Вартість одного становить понад 300 тисяч гривень, розповів завідувач кардіологічного центру лікарні в Ковелі Володимир Танський.

"Ці клапани надає Міністерство охорони здоров'я за рахунок держбюджету. Сьогодні ці операції стають більш доступні для жителів Волинського регіону. Кількість клапанів обмежена, але кому підходить, тому й імплантуємо", — додав медик.
На Волині пацієнтці замінили серцевий клапан без розрізу грудної клітини. ВІДЕО

Лікар-кардіолог Гліб Ємець додав, що за 10 років в Україні провели майже 600 транскатетерних імплантацій аортальних клапанів.


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Теги: Волинь, Ковель, медицина, операція
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