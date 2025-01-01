У селищі на Волині на фестивалі млинців зібрали 65 тисяч для військових

У Центрі культури та дозвілля відбувся Фестиваль Млинців. Під час дійства збирали кошти на допомогу для воїнів-захисників.Про це повідомляють на сторінці Маневицької селищної ради.Натхненники благодійного заходу - координатори Маневицького молодіжного простору.До акції долучилися підприємці, кондитери, волонтери та небайдужі жителі громади. Це був насичений день, сповнений натхненням, смачною їжею та великою підтримкою. На фестивалі учасники могли поласувати млинцями та іншими смаколиками, зробити миттєве фото на облаштованій фотозоні, взяти участь у майстер-класах із виготовлення декоративних янголят та декоративних свічок.Під час заходу організаторам вдалося зібрати 65 тисяч гривень для допомоги військовим.