У селищі на Волині на фестивалі млинців зібрали 65 тисяч для військових

У селищі на Волині на фестивалі млинців зібрали 65 тисяч для військових
У Центрі культури та дозвілля відбувся Фестиваль Млинців. Під час дійства збирали кошти на допомогу для воїнів-захисників.

Про це повідомляють на сторінці Маневицької селищної ради.

Натхненники благодійного заходу - координатори Маневицького молодіжного простору.
У селищі на Волині на фестивалі млинців зібрали 65 тисяч для військових

До акції долучилися підприємці, кондитери, волонтери та небайдужі жителі громади. Це був насичений день, сповнений натхненням, смачною їжею та великою підтримкою. На фестивалі учасники могли поласувати млинцями та іншими смаколиками, зробити миттєве фото на облаштованій фотозоні, взяти участь у майстер-класах із виготовлення декоративних янголят та декоративних свічок.
У селищі на Волині на фестивалі млинців зібрали 65 тисяч для військових
У селищі на Волині на фестивалі млинців зібрали 65 тисяч для військових
У селищі на Волині на фестивалі млинців зібрали 65 тисяч для військових

Під час заходу організаторам вдалося зібрати 65 тисяч гривень для допомоги військовим.


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Теги: Волинь, Маневичі, фестиваль, благодійність
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