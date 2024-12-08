Трамп пояснив, що зупинив допомогу, бо Україна «не хоче врегулювання»





Про це він сказав під час свого виступу в Овальному кабінеті, - повідомляє



У Трампа спитали, чому він не постачає Україні засоби протиповітряної оборони на тлі того, як РФ завдає масованих ударів по українських містах.



У відповідь американський президент заявив: "Бо я не знаю, чи вони (українці – Ред.) хочуть врегулювання…Я роблю це, бо хочу зупинити смерті. Це важливіше за все інше".



Крім того, Трамп знову повторив неправдиві твердження про те, що США надали Україні допомоги на суму 350 мільярдів доларів, а Європа – 100 мільярдів.



Очільник Білого дому вважає, що Європа має робити більше для України.



"Ви знаєте, я стежив за тим, що відбувається в Європі минулого тижня або близько того. Це може закінчитися Третьою світовою війною. Якщо ми не врегулюємо це", – резюмував Трамп.



Нагадаємо, 4 березня стало відомо, що Трамп ухвалив рішення призупинити усю військову допомогу Україні, включно з тією, що вже була у дорозі.



5 березня стало відомо, що зупинився також обмін розвідданими, включно з тими, що стосуються пусків російських ракет.



Призупинення військової допомоги США для України може тривати доти, доки Дональд Трамп не вирішить, що Володимир Зеленський підтримує мирні переговори з Росією.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Американський президент Дональд Трамп прокоментував припинення поставок допомоги від США до Україні. Він заявив, що ухвалив це рішення, тому що Київ "не хоче врегулювання".Про це він сказав під час свого виступу в Овальному кабінеті, - повідомляє "Європейська правда" У Трампа спитали, чому він не постачає Україні засоби протиповітряної оборони на тлі того, як РФ завдає масованих ударів по українських містах.У відповідь американський президент заявив: "Бо я не знаю, чи вони (українці – Ред.) хочуть врегулювання…Я роблю це, бо хочу зупинити смерті. Це важливіше за все інше".Крім того, Трамп знову повторив неправдиві твердження про те, що США надали Україні допомоги на суму 350 мільярдів доларів, а Європа – 100 мільярдів.Очільник Білого дому вважає, що Європа має робити більше для України."Ви знаєте, я стежив за тим, що відбувається в Європі минулого тижня або близько того. Це може закінчитися Третьою світовою війною. Якщо ми не врегулюємо це", – резюмував Трамп.Нагадаємо, 4 березня стало відомо, що Трамп ухвалив рішення призупинити усю військову допомогу Україні, включно з тією, що вже була у дорозі.5 березня стало відомо, що зупинився також обмін розвідданими, включно з тими, що стосуються пусків російських ракет.Призупинення військової допомоги США для України може тривати доти, доки Дональд Трамп не вирішить, що Володимир Зеленський підтримує мирні переговори з Росією.

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