За підпали сухої трави оштрафували 26 волинян. ВІДЕО

За підпали сухої трави оштрафували 26 волинян. ВІДЕО
За підпал сухої трави на Волині упродовж тижня рятувальники оштрафували 26 мешканців області. Штраф для громадян становить від 3060 до 6120 гривень, для посадових осіб — від 15 300 до 21 420 гривень.

У разі значних збитків чи загрози життю порушникам загрожує кримінальна відповідальність, розповів 7 березня на брифінгу заступник начальника Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Костянтин Романчук, - пише Суспільне.

З його слів, з початку року в області до відповідальності притягнули усього 38 волинян.

"Майже всі випадки випалювання в екосистемах — це людський фактор чи необережність. В більшості, навіть, це самовільне випалювання сухої рослинності – випалювання сміття. Люди не хочуть витрачати кошти, аби вивозити", — говорить Костянтин Романчук.

Пожежам, каже, сприяє й погода, тому осередки загоряння рятувальники моніторять за допомогою квадрокоптера.

У Ковельському та Камінь-Каширському районах, за словами інспектора Луцького райуправління Юрія Хомицького, чи не найбільше фіксують пожеж. Це зумовлено географічним розташуванням та природними особливостями. На цих територіях пожежі виникають найчастіше у лугах, в місцях сухостою, очерету або болотяній місцевості.

"Вогонь на сухій рослинності дуже швидко поширюється, буває й загроза людському житлу. Кожне таке загоряння несе за собою втрати екології, загибель тварин. Це ми фіксуємо щоразу при кожній пожежі. На жаль, на людей це не впливає: вони не бережуть ні екології, ні наш час", — каже рятувальник Юрій Хомицький.

З початку року на Волині сталася 141 пожежа в екосистемах — це в кілька разів більше ніж за аналогічний період минулого року. Площа загорянь перевищує 180 гектарів, додав рятувальник Юрій Хомицький.


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Теги: Волинь, суха трава, підпал, штраф
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