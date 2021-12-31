За підпали сухої трави оштрафували 26 волинян. ВІДЕО





У разі значних збитків чи загрози життю порушникам загрожує кримінальна відповідальність, розповів 7 березня на брифінгу заступник начальника Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Костянтин Романчук, - пише



З його слів, з початку року в області до відповідальності притягнули усього 38 волинян.



"Майже всі випадки випалювання в екосистемах — це людський фактор чи необережність. В більшості, навіть, це самовільне випалювання сухої рослинності – випалювання сміття. Люди не хочуть витрачати кошти, аби вивозити", — говорить Костянтин Романчук.



Пожежам, каже, сприяє й погода, тому осередки загоряння рятувальники моніторять за допомогою квадрокоптера.



У Ковельському та Камінь-Каширському районах, за словами інспектора Луцького райуправління Юрія Хомицького, чи не найбільше фіксують пожеж. Це зумовлено географічним розташуванням та природними особливостями. На цих територіях пожежі виникають найчастіше у лугах, в місцях сухостою, очерету або болотяній місцевості.



"Вогонь на сухій рослинності дуже швидко поширюється, буває й загроза людському житлу. Кожне таке загоряння несе за собою втрати екології, загибель тварин. Це ми фіксуємо щоразу при кожній пожежі. На жаль, на людей це не впливає: вони не бережуть ні екології, ні наш час", — каже рятувальник Юрій Хомицький.



З початку року на Волині сталася 141 пожежа в екосистемах — це в кілька разів більше ніж за аналогічний період минулого року. Площа загорянь перевищує 180 гектарів, додав рятувальник Юрій Хомицький.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За підпал сухої трави на Волині упродовж тижня рятувальники оштрафували 26 мешканців області. Штраф для громадян становить від 3060 до 6120 гривень, для посадових осіб — від 15 300 до 21 420 гривень.У разі значних збитків чи загрози життю порушникам загрожує кримінальна відповідальність, розповів 7 березня на брифінгу заступник начальника Держслужби з надзвичайних ситуацій в області, - пише Суспільне З його слів, з початку року в області до відповідальності притягнули усього 38 волинян."Майже всі випадки випалювання в екосистемах — це людський фактор чи необережність. В більшості, навіть, це самовільне випалювання сухої рослинності – випалювання сміття. Люди не хочуть витрачати кошти, аби вивозити", — говорить Костянтин Романчук.Пожежам, каже, сприяє й погода, тому осередки загоряння рятувальники моніторять за допомогою квадрокоптера.У Ковельському та Камінь-Каширському районах, за словами інспектора Луцького райуправління Юрія Хомицького, чи не найбільше фіксують пожеж. Це зумовлено географічним розташуванням та природними особливостями. На цих територіях пожежі виникають найчастіше у лугах, в місцях сухостою, очерету або болотяній місцевості."Вогонь на сухій рослинності дуже швидко поширюється, буває й загроза людському житлу. Кожне таке загоряння несе за собою втрати екології, загибель тварин. Це ми фіксуємо щоразу при кожній пожежі. На жаль, на людей це не впливає: вони не бережуть ні екології, ні наш час", — каже рятувальник Юрій Хомицький.З початку року на Волині сталася 141 пожежа в екосистемах — це в кілька разів більше ніж за аналогічний період минулого року. Площа загорянь перевищує 180 гектарів, додав рятувальник Юрій Хомицький.

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