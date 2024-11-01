Бельгія надасть Україні зброї на мільярд євро





Про це він заявив в етері радіостанції VRT, - пише



Франкен зазначив, що це включає фінансування для закупівлі боєприпасів, а також на посилення системи протиповітряної оборони та постачання бойових літаків F-16.



Міністр підтвердив, що Зеленський з вдячністю прийняв пропозицію, а також запропонував кілька контрпропозицій, які наразі вивчаються Генеральним штабом Збройних сил України та бюджетними службами Бельгії.



"Бельгія може зробити більше для України, але це потребує обговорення в уряді", - сказав Франкен, натякаючи на можливість додаткової підтримки в майбутньому.



Зокрема, допомога, про яку мовиться, складатиметься з 216 мільйонів євро на закупівлю снарядів 155 мм за чеською ініціативою та 200 мільйонів євро на протиповітряну оборону в межах німецької ініціативи. Крім того, Бельгія готова надати Україні літаки F-16.



Міністр також анонсував свій майбутній візит до України спільно з прем'єр-міністром Бартом де Вевером та міністром закордонних справ Максимом Прево на початку квітня. Делегацію супроводжуватимуть представники бельгійського військово-промислового комплексу.



Раніше Бельгія підтвердила затримку з F-16 для України.



Додамо, президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером. Він подякував за рішення про передачу F-16 Україні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр оборони Бельгії Тео Франкен оголосив, що під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським в минулий четвер запропонував Києву військову допомогу на близько мільярд євро.Про це він заявив в етері радіостанції VRT, - пише "Кореспондент" Франкен зазначив, що це включає фінансування для закупівлі боєприпасів, а також на посилення системи протиповітряної оборони та постачання бойових літаків F-16.Міністр підтвердив, що Зеленський з вдячністю прийняв пропозицію, а також запропонував кілька контрпропозицій, які наразі вивчаються Генеральним штабом Збройних сил України та бюджетними службами Бельгії."Бельгія може зробити більше для України, але це потребує обговорення в уряді", - сказав Франкен, натякаючи на можливість додаткової підтримки в майбутньому.Зокрема, допомога, про яку мовиться, складатиметься з 216 мільйонів євро на закупівлю снарядів 155 мм за чеською ініціативою та 200 мільйонів євро на протиповітряну оборону в межах німецької ініціативи. Крім того, Бельгія готова надати Україні літаки F-16.Міністр також анонсував свій майбутній візит до України спільно з прем'єр-міністром Бартом де Вевером та міністром закордонних справ Максимом Прево на початку квітня. Делегацію супроводжуватимуть представники бельгійського військово-промислового комплексу.Раніше Бельгія підтвердила затримку з F-16 для України.Додамо, президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером. Він подякував за рішення про передачу F-16 Україні.

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