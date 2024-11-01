Бельгія надасть Україні зброї на мільярд євро
Сьогодні, 03:41
Міністр оборони Бельгії Тео Франкен оголосив, що під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським в минулий четвер запропонував Києву військову допомогу на близько мільярд євро.
Про це він заявив в етері радіостанції VRT, - пише "Кореспондент".
Франкен зазначив, що це включає фінансування для закупівлі боєприпасів, а також на посилення системи протиповітряної оборони та постачання бойових літаків F-16.
Міністр підтвердив, що Зеленський з вдячністю прийняв пропозицію, а також запропонував кілька контрпропозицій, які наразі вивчаються Генеральним штабом Збройних сил України та бюджетними службами Бельгії.
"Бельгія може зробити більше для України, але це потребує обговорення в уряді", - сказав Франкен, натякаючи на можливість додаткової підтримки в майбутньому.
Зокрема, допомога, про яку мовиться, складатиметься з 216 мільйонів євро на закупівлю снарядів 155 мм за чеською ініціативою та 200 мільйонів євро на протиповітряну оборону в межах німецької ініціативи. Крім того, Бельгія готова надати Україні літаки F-16.
Міністр також анонсував свій майбутній візит до України спільно з прем'єр-міністром Бартом де Вевером та міністром закордонних справ Максимом Прево на початку квітня. Делегацію супроводжуватимуть представники бельгійського військово-промислового комплексу.
Раніше Бельгія підтвердила затримку з F-16 для України.
Додамо, президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером. Він подякував за рішення про передачу F-16 Україні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це він заявив в етері радіостанції VRT, - пише "Кореспондент".
Франкен зазначив, що це включає фінансування для закупівлі боєприпасів, а також на посилення системи протиповітряної оборони та постачання бойових літаків F-16.
Міністр підтвердив, що Зеленський з вдячністю прийняв пропозицію, а також запропонував кілька контрпропозицій, які наразі вивчаються Генеральним штабом Збройних сил України та бюджетними службами Бельгії.
"Бельгія може зробити більше для України, але це потребує обговорення в уряді", - сказав Франкен, натякаючи на можливість додаткової підтримки в майбутньому.
Зокрема, допомога, про яку мовиться, складатиметься з 216 мільйонів євро на закупівлю снарядів 155 мм за чеською ініціативою та 200 мільйонів євро на протиповітряну оборону в межах німецької ініціативи. Крім того, Бельгія готова надати Україні літаки F-16.
Міністр також анонсував свій майбутній візит до України спільно з прем'єр-міністром Бартом де Вевером та міністром закордонних справ Максимом Прево на початку квітня. Делегацію супроводжуватимуть представники бельгійського військово-промислового комплексу.
Раніше Бельгія підтвердила затримку з F-16 для України.
Додамо, президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером. Він подякував за рішення про передачу F-16 Україні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Бельгія надасть Україні зброї на мільярд євро
Сьогодні, 03:41
За підпали сухої трави оштрафували 26 волинян. ВІДЕО
Сьогодні, 01:15
8 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Трамп пояснив, що зупинив допомогу, бо Україна «не хоче врегулювання»
07 березень, 23:19
У селищі на Волині на фестивалі млинців зібрали 65 тисяч для військових
07 березень, 22:38