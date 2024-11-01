Бельгія надасть Україні зброї на мільярд євро

Бельгія надасть Україні зброї на мільярд євро
Міністр оборони Бельгії Тео Франкен оголосив, що під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським в минулий четвер запропонував Києву військову допомогу на близько мільярд євро.

Про це він заявив в етері радіостанції VRT, - пише "Кореспондент".

Франкен зазначив, що це включає фінансування для закупівлі боєприпасів, а також на посилення системи протиповітряної оборони та постачання бойових літаків F-16.

Міністр підтвердив, що Зеленський з вдячністю прийняв пропозицію, а також запропонував кілька контрпропозицій, які наразі вивчаються Генеральним штабом Збройних сил України та бюджетними службами Бельгії.

"Бельгія може зробити більше для України, але це потребує обговорення в уряді", - сказав Франкен, натякаючи на можливість додаткової підтримки в майбутньому.

Зокрема, допомога, про яку мовиться, складатиметься з 216 мільйонів євро на закупівлю снарядів 155 мм за чеською ініціативою та 200 мільйонів євро на протиповітряну оборону в межах німецької ініціативи. Крім того, Бельгія готова надати Україні літаки F-16.

Міністр також анонсував свій майбутній візит до України спільно з прем'єр-міністром Бартом де Вевером та міністром закордонних справ Максимом Прево на початку квітня. Делегацію супроводжуватимуть представники бельгійського військово-промислового комплексу.

Раніше Бельгія підтвердила затримку з F-16 для України.

Додамо, президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером. Він подякував за рішення про передачу F-16 Україні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Бельгія, війна, допомога, Україна, гроші
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Досьє Христецької. Епізод перший: фіктивна няня
Суд над Христецькою: 15 спроб і 2 нагадування від журналістів
«Калінка-малінка» або чому відомий волинський забудовник рекламується російською. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Бельгія надасть Україні зброї на мільярд євро
Сьогодні, 03:41
За підпали сухої трави оштрафували 26 волинян. ВІДЕО
Сьогодні, 01:15
8 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Трамп пояснив, що зупинив допомогу, бо Україна «не хоче врегулювання»
07 березень, 23:19
У селищі на Волині на фестивалі млинців зібрали 65 тисяч для військових
07 березень, 22:38
Схожі новини
У ЄС розглядатимуть масштабну програму фінансування для України У ЄС розглядатимуть масштабну програму фінансування для України
02 березень, 13:56
США оголосили про військову допомогу Україні на $425 мільйонів США оголосили про військову допомогу Україні на $425 мільйонів
01 листопад, 2024, 20:35
У Європарламенті підтримали надання Україні €35 млрд кредиту коштом росактивів У Європарламенті підтримали надання Україні €35 млрд кредиту коштом росактивів
15 жовтень, 2024, 07:31
Швеція надасть Україні літак-розвідник, бронетранспортери, ракети на 1,3 мільярда доларів Швеція надасть Україні літак-розвідник, бронетранспортери, ракети на 1,3 мільярда доларів
29 травень, 2024, 23:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Бельгія надасть Україні зброї на мільярд євро
Сьогодні, 03:41
 0
За підпали сухої трави оштрафували 26 волинян. ВІДЕО
Сьогодні, 01:15
 0
8 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Трамп пояснив, що зупинив допомогу, бо Україна «не хоче врегулювання»
07 березень, 23:19
 0
У селищі на Волині на фестивалі млинців зібрали 65 тисяч для військових
07 березень, 22:38
 0
Медіа
відео
1/8