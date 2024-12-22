Волотерки з Волині за три роки війни зв'язали майже 3 тисячі пар шкарпеток для воїнів. ВІДЕО





В’язати шкарпетки розпочали відвідувачки клубу "Надвечір’я", який діє у бібліотеці. Ідея належить Ользі Дмитрівні Кідибі, яка організувала тут гурток в’язання, - повідомляє



"Вона з 14 року в’яже шкарпетки. Вона вже нав’язала, як вона розказувала, мабуть, більше тисячі пар", — каже бібліотекарка Світлана Макарова.



Шкарпетки в’яжуть із вовняних та шерстяних ниток, які приносять жителі громади, говорить 77-річна читачка бібліотеки Лідія Цивінська. З її слів, за три роки війни зв’язали 2700 пар шкарпеток.



Деякі жінки беруть нитки та в’яжуть вдома, бо по стану здоров’я не можуть сидіти, то їм вдома краще, каже бібліотека Ірина Масловська.



"У нас ще є Євген Шмонін, який в’яже рукавиці, наші хлопці снайпера дуже просять ті рукавиці. Вже 30 пар, як не більше, зв’язав", — говорить Ірина Масловська.



81-річна Стефанія Громада розповідає теж в'яже шкарпетки. Двоє чоловіків з її родини служать, онук Сергій захищає Україну від початку повномасштабної війни.



"Я в тиждень зв’язую три пари шкарпеток, часом може й більше. Онук сина має, 4 рочків, розумний. Чекає, коли ж тато приїде. Як вже не має десь пару днів зв’язку. То вже життя нема, серце зупиняється вже", — говорить волонтерка.



Також у бібліотеці організували збір російськомовної літератури, яку здають на макулатуру, говорить бібліотекарка Ірина Масловська. За виручені гроші волонтерки роблять вітамінні суміші для військових.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Іваничівській бібліотеці двічі на тиждень збираються 10 жінок, аби в'язати шкарпетки для воїнів. Свої зібрання розпочали від початку повномасштабного вторгнення, роботи тривають з осені і до весни, коли є потреба у теплих речах.В’язати шкарпетки розпочали відвідувачки клубу "Надвечір’я", який діє у бібліотеці. Ідея належить, яка організувала тут гурток в’язання, - повідомляє Суспільне. "Вона з 14 року в’яже шкарпетки. Вона вже нав’язала, як вона розказувала, мабуть, більше тисячі пар", — каже бібліотекарка Світлана Макарова.Шкарпетки в’яжуть із вовняних та шерстяних ниток, які приносять жителі громади, говорить 77-річна читачка бібліотеки Лідія Цивінська. З її слів, за три роки війни зв’язали 2700 пар шкарпеток.Деякі жінки беруть нитки та в’яжуть вдома, бо по стану здоров’я не можуть сидіти, то їм вдома краще, каже бібліотека Ірина Масловська."У нас ще є Євген Шмонін, який в’яже рукавиці, наші хлопці снайпера дуже просять ті рукавиці. Вже 30 пар, як не більше, зв’язав", — говорить Ірина Масловська.81-річнарозповідає теж в'яже шкарпетки. Двоє чоловіків з її родини служать, онук Сергій захищає Україну від початку повномасштабної війни."Я в тиждень зв’язую три пари шкарпеток, часом може й більше. Онук сина має, 4 рочків, розумний. Чекає, коли ж тато приїде. Як вже не має десь пару днів зв’язку. То вже життя нема, серце зупиняється вже", — говорить волонтерка.Також у бібліотеці організували збір російськомовної літератури, яку здають на макулатуру, говорить бібліотекаркаЗа виручені гроші волонтерки роблять вітамінні суміші для військових.

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