Чи треба українцям скупляти долари: думки експертів

Чи треба українцям скупляти долари: думки експертів
На початку березня в Україні склалися сприятливі умови для купівлі долара. Річ у тім, що в лютому гривня посилила тренд зі зміцнення до американської валюти – і цей процес триває й досі.

Про це OBOZ.UA розповіла директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько. Вона зазначила, що загалом:

гривня максимально зміцнилася до долара;
"банки роблять цікаві пропозиції щодо купівлі на депозит".
"Якщо в січні 2025 року офіційний курс української нацвалюти у парі з доларом піднявся на 0,5%, то вже у лютому – на 0,7%. У березні тренд на укріплення гривні до долару не припинився, а тільки посилюється", – пояснила банкірка.

Водночас, зазначила вона, тренд на зміцнення гривні намітився у роздрібному сегменті. Зокрема:

Значно скоротився попит на іноземну валюту із боку населення.
При цьому різниця між офіційним і середнім готівковим курсом продажу американської валюти "залишалася нижче за цільовий показник регулятора в 1% – середньому 0,6-0,7%".
Разом з тим, в експертному середовищі вважають, що тримати заощадження в доларах не так вигідно, як вкладати їх в облігації внутрішніх державних позик (ОВДП). Річ у тім, що максимальний дохід від валюти може скласти 10%, а від ОВДП – 16% чистими.

Як розповів директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин:

Середньорічний курс долара слід очікувати на рівні 45 грн – як прописано у держбюджеті-2025.
Відповідно, "рік закінчуватиметься на курсі 46 грн за долар, можливо трохи більше".

І якщо перевести гривню в долар і просто тримати валюту вдома або навіть покласти її в банк під 5% річних, це забезпечить прибуток максимум 10%.
ОВДП дають 16-17%.

"Тримання грошей в ОВДП буде вигіднішим, тому що вам валюта дасть у кращому разі 10% у перерахунку на гривні, а ОВДП чистими дасть 16%. Тому порада для українців на 2025 рік саме така. Що буде в 2026-му році, наразі ніхто не знає", – резюмував Пендзин.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас, за прогнозом банківського сектра, наступного тижня (10-16 березня) вартість долара в банках перебуватиме в межах 41,4-42 грн. У таких же рамках, як очікується, курс знаходитиметься і в обмінниках.

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Теги: гроші, долари, Україна
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