Чи треба українцям скупляти долари: думки експертів





Про цеГанна Золотько. Вона зазначила, що загалом:



гривня максимально зміцнилася до долара;

"банки роблять цікаві пропозиції щодо купівлі на депозит".

"Якщо в січні 2025 року офіційний курс української нацвалюти у парі з доларом піднявся на 0,5%, то вже у лютому – на 0,7%. У березні тренд на укріплення гривні до долару не припинився, а тільки посилюється", – пояснила банкірка.



Водночас, зазначила вона, тренд на зміцнення гривні намітився у роздрібному сегменті. Зокрема:



Значно скоротився попит на іноземну валюту із боку населення.

При цьому різниця між офіційним і середнім готівковим курсом продажу американської валюти "залишалася нижче за цільовий показник регулятора в 1% – середньому 0,6-0,7%".

Разом з тим, в експертному середовищі вважають, що тримати заощадження в доларах не так вигідно, як вкладати їх в облігації внутрішніх державних позик (ОВДП). Річ у тім, що максимальний дохід від валюти може скласти 10%, а від ОВДП – 16% чистими.



Як розповів директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин:



Середньорічний курс долара слід очікувати на рівні 45 грн – як прописано у держбюджеті-2025.

Відповідно, "рік закінчуватиметься на курсі 46 грн за долар, можливо трохи більше".



І якщо перевести гривню в долар і просто тримати валюту вдома або навіть покласти її в банк під 5% річних, це забезпечить прибуток максимум 10%.

ОВДП дають 16-17%.



"Тримання грошей в ОВДП буде вигіднішим, тому що вам валюта дасть у кращому разі 10% у перерахунку на гривні, а ОВДП чистими дасть 16%. Тому порада для українців на 2025 рік саме така. Що буде в 2026-му році, наразі ніхто не знає", – резюмував Пендзин.



Як повідомляв OBOZ.UA, водночас, за прогнозом банківського сектра, наступного тижня (10-16 березня) вартість долара в банках перебуватиме в межах 41,4-42 грн. У таких же рамках, як очікується, курс знаходитиметься і в обмінниках.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На початку березня в Україні склалися сприятливі умови для купівлі долара. Річ у тім, що в лютому гривня посилила тренд зі зміцнення до американської валюти – і цей процес триває й досі.Про це OBOZ.UA розповіла директорка департаменту казначейських операцій Unex BankВона зазначила, що загалом:гривня максимально зміцнилася до долара;"банки роблять цікаві пропозиції щодо купівлі на депозит"."Якщо в січні 2025 року офіційний курс української нацвалюти у парі з доларом піднявся на 0,5%, то вже у лютому – на 0,7%. У березні тренд на укріплення гривні до долару не припинився, а тільки посилюється", – пояснила банкірка.Водночас, зазначила вона, тренд на зміцнення гривні намітився у роздрібному сегменті. Зокрема:Значно скоротився попит на іноземну валюту із боку населення.При цьому різниця між офіційним і середнім готівковим курсом продажу американської валюти "залишалася нижче за цільовий показник регулятора в 1% – середньому 0,6-0,7%".Разом з тим, в експертному середовищі вважають, що тримати заощадження в доларах не так вигідно, як вкладати їх в облігації внутрішніх державних позик (ОВДП). Річ у тім, що максимальний дохід від валюти може скласти 10%, а від ОВДП – 16% чистими.Як розповів директор Економічного дискусійного клубуСередньорічний курс долара слід очікувати на рівні 45 грн – як прописано у держбюджеті-2025.Відповідно, "рік закінчуватиметься на курсі 46 грн за долар, можливо трохи більше".І якщо перевести гривню в долар і просто тримати валюту вдома або навіть покласти її в банк під 5% річних, це забезпечить прибуток максимум 10%.ОВДП дають 16-17%."Тримання грошей в ОВДП буде вигіднішим, тому що вам валюта дасть у кращому разі 10% у перерахунку на гривні, а ОВДП чистими дасть 16%. Тому порада для українців на 2025 рік саме така. Що буде в 2026-му році, наразі ніхто не знає", – резюмував Пендзин.Як повідомляв OBOZ.UA, водночас, за прогнозом банківського сектра, наступного тижня (10-16 березня) вартість долара в банках перебуватиме в межах 41,4-42 грн. У таких же рамках, як очікується, курс знаходитиметься і в обмінниках.

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